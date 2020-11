Acusa Corral a AMLO de 'vengativo y autoritario'

Ciudad de México-- Durante su estancia en Cancun, Quinta Roo, para participar en la Reunión de Gobernadores de Acción Nacional, Javier Corral fue cuestionado acerca del tema de la seguridad y aprovechó para acusar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de abandonar al estado, además recalcó que la coordinación entre niveles pasa por un mal momento en Chihuahua. Insistió en que romper la coordinación en materia de seguridad pública con el estado y la Federación fue una decisión que resulta de un desplante vengativo, autoritario, fruto del conflicto por el agua. Agregó que esto ha llevado a Chihuahua a presentar ante la SCJN una controversia constitucional, la cual fue admitida con carácter de urgente. Esta no es la primera vez que Corral cuestiona severamente al presidente López Obrador por lo que la relación entre ambos gobiernos sigue en medio de descalificaciones y acusaciones como traidor o mentiroso. Apenas a finales de septiembre Corral Jurado acusaba al gobierno federal de querer verlo humillado "pero no vamos a permitir que se ofenda y se agravie la dignidad de los chihuahuenses porque así lo decidieron ellos. Y vamos a dar la batalla”. El 25 de ese mismo mes, Corral se refirió al presidente como un ruin mentiroso," es vulgar la manipulación que hace de la información, la propia mañanera dice el nivel de ruindad a la que llega su gobierno". En varias ocasiones, el gobernador pianista ha manifestado que sus diferencias con el mandatario federal se deben al conflicto del agua pero la realidad es que años atrás ya dejaban ver en público sus desacuerdos. Incluso en 2018, Corral utilizó sus redes sociales para referirse a la "mezquindad" de AMLO. "Qué vergüenza la mezquindad e intolerancia con la que ahora responde el candidato de Morena, es un ambicioso vulgar” escribió. Este fin de semana, volvió a confrontar al presidente en el marco del nombramiento de Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo como nuevo dirigente de los Gobernadores del PAN. Acusó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por estarse "agandallando" los recursos de las entidades, lo que dijo, está siendo caldo de cultivo para que nuevamente se hable de coaliciones y alianzas para las próximas elecciones. Durante su participación en la Asamblea de los Gobernadores de Acción Nacional que se llevó a cabo en Cancun, criticó que México esté viviendo un retroceso político con una restauración autoritaria que amenaza libertades. “El PAN debe estar abierto a generar las más amplias alianzas pero no sólo electorales o políticas sino ciudadanas” dijo. Aceptó que existe un difícil equilibrio entre salud y economía por lo que aseguró, se han tenido que destinar cuantiosos recursos ordinarios al manejo de la crisis extraordinaria como es la sanitaria y económica. “Hemos insistido al gobierno federal de la necesidad de colaborar con nosotros compensando los recursos destinados a otros proyectos y que hemos tenido que reconducir, recursos ordinarios han sido utilizados en situación extraordinaria. En Chihuahua hemos tenido que tomar medidas más drásticas en torno al control sanitario gracias al repunte de ocupación hospitalaria que impacta en muertes” dijo Corral. Presumió que luego del repunte que llevó a más de 4 mil casos en una semana en la entidad, actualmente se están viendo resultados ante las medidas y el sacrificio de la comunidad chihuahuense, lo que según Corral, ha permitido bajar a casi mil casos por semana, aunque la capacidad hospitalaria sigue siendo muy alta.