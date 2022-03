Acusa diputada 'operaciones agiotistas' por avalar Cobranza Delegada

Ciudad de México.- La diputada del PAN, Patricia Terrazas Baca, a nombre de la bancada de su partido, rechazó los cambios realizados a la minuta enviada por el Senado de la República para incluir el llamado crédito de Nómina con Cobranza Delegada luego de que este viernes la Cámara de Diputados aprobara la reforma que permite a los bancos cobrar los créditos solicitados por un trabajador a través de su cuenta de nómina.

La diputada por Chihuahua detalló que dichas modificaciones autorizan al patrón a descontar directamente al trabajador el importe del pago de los créditos desde antes de que reciba su salario y eso, dijo, son “operaciones agiotistas” situación que calificó de grave.

“¿Qué impulsó el incremento significativo en los créditos de nómina? Pues la crisis. Y es de lo que no estamos hablando, de la gran crisis y de la pérdida económica de los mexicanos. Se les olvida que el 75 por ciento de los trabajadores viven al día, con la presión de no poder cubrir sus costos básicos y mucho menos el ahorro. Y con esto estamos dejando a los trabajadores sin lo básico en sus familias. El PAN vota contra el agiotismo” insistió.

Acusó que el dictamen en discusión era diferente al enviado a la Comisión de Hacienda, incluso señaló que existían más de 60 cambios que no fueron discutidos; recalcó que dicha reforma lesiona los salarios de los trabajadores y distorsiona a la libre competencia de bienes y servicios.

“La convocatoria enviada por la presidencia tiene vicios de origen en su integración y en su convocatoria al incluir una orden ilegal por no haber sido aprobada por la junta directiva. La pregunta es, ¿por qué tanta prisa en la discusión de este dictamen y sobre todo a la cobranza delegada? ¿Realmente es defender a los trabajadores? No. No se equivoquen, es defender al sector financiero” dijo Terrazas Baca.