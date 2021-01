Acusa exfuncionario campaña en contra

Ciudad Juárez— Luego de las quejas que trabajadores sindicales del Ichisal dieron a conocer en contra del exsubdirector médico de la Zona Norte Víctor Manuel T. V., el exfuncionario aseguró no tener conocimiento de reportes o denuncias en su contra, por lo que calificó el asunto como un acto de desprestigio.

“El martes comparecí ante la Secretaría de la Función Pública, sin embargo, no hay cuestionamientos o alguna situación contra mí, lo que puedo decir es que me causó mucha sorpresa que se me haya citado cuando tengo más de tres meses que fui despedido por apoyar el proyecto de Maru Campos”, comentó.

Aseguró que dentro de las interrogantes que se le hicieron durante la comparecencia se encontraban preguntas de “carácter general”, por lo que reiteró su desconocimiento sobre denuncias o quejas hacia él. “Las preguntas que me hicieron fueron muy generales como mi nombre, las funciones que desempeñé dentro de la Secretaría de Salud y prácticamente fue todo; desconozco algún tipo de denuncia o demanda contra mi, tengo la frente en alto porque soy una persona de principios, apegado a la justicia y el derecho, siempre me he conducido de una forma honesta, ética y moral”, puntualizó.