Acusa Susana Prieto hostigamiento a Gobierno de Corral

Chihuahua.- En conferencia de prensa, Susana Prieto Terrazas, abogada y defensora de derechos laborales acusó que el gobierno de Javier Corral en Chihuahua la hostiga e inició con una nueva persecución judicial en su contra.

Una jueza en Matamoros le ordenó salir del estado de Tamaulipas e irse a vivir al estado de Chihuahua, así como a pagar 66 mil pesos de reparación del daño para que los trabajadores de Conciliación y Arbitraje tomaran terapia psicológica.

“El ministerio público hizo valer que yo tenía propiedades en Delicias, Jiménez y Ciudad Juárez, lo cual es falso y también me llamó mucho la atención que existían en Chihuahua tres carpetas de investigación en mi contra, inmediatamente me fui a Juárez, confronté al fiscal y me dijo que no había ninguna carpeta de investigación en contra mía” aseguró la abogada.

Detalló que todo viene desde que denunció a Electrocomponentes de México por violar las medidas sanitarias por el Covid-19 con más de 18 mil trabajadores, sin darles, dijo, ni un cubrebocas, motivo por el cual la acusaron de haber privado ilegalmente de la libertad al gerente de dicha empresa y algunos otros funcionarios.

“Estamos hartos de la corrupción de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua, fabricándole delitos déjenla en paz y si venimos es porque queremos su libertad absoluta, porque la queremos demasiado y ha luchado por nosotros” dijo Jaime Guarneros, Secretario General del SNITIS, uno de los obreros del Movimiento 20/32 que viajaron de Tamaulipas a la Ciudad de México en la denominada “jornada de lucha”.