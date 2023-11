Acusado de matar a su amigo en una tesgüinada

Parral, Chih.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, lograron capturar a una persona de nombre Arturo C. P., quien era buscado como probable responsable del homicidio de Jacinto C. C., cometido durante una tesgüinada el día 02 de junio de 2021, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

La detención de Arturo C. P., tuvo lugar la noche del pasado martes en el camino que conduce de la comunidad de Yerbitas a la comunidad de Agua Amarilla, en donde se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Posteriormente, fue trasladaron a Hidalgo del Parral, en donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requería para llevarlo a la audiencia donde el Ministerio Público le formulará imputación en su contra.

De acuerdo con la investigación ministerial, el día 02 de junio del 2021, Arturo C. P., se encontraba con Jacinto C. C., en la comunidad de Sitanachi ingiriendo tesgüino y luego de una discusión, le disparó con un arma de fuego causándole la muerte.