Acusan a abuela de defraudadora, tiene 85 años

Parral.- Fueron capturadas dos mujeres, acusadas de defraudar a 49 estudiantes en la ciudad de Parral, por la cantidad total de 899 mil 550 pesos.

Tras el despliegue de un operativo estratégico, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Zona Sur detuvieron a Olga Esther C. V. y a Berenice de los Milagros D. C., mediante la cumplimentación de un mandato judicial, de acuerdo con la causa penal 472/2019.

La intervención ministerial se efectuó de manera simultánea durante la tarde de este miércoles en la carretera Parral – Jiménez y en el municipio de Valle de Allende, lugares en los que les ejecutaron las órdenes de aprehensión, respectivamente.

Los hechos que se les imputan ocurrieron en el año 2016, cuando Olga Esther C. V., fungiendo como Directora General de la institución “Centro Juvenil Parralense A. C.” y Berenice de los Milagros D. C., quien se ostentó como Directora Académica, ofertaron la carrera de Técnico Profesional en Enfermería General y aseguraron que dicho plantel estaba incorporado a la Secretaría de Educación Pública, sin estarlo.

Aun sin contar con el reconocimiento de validez oficial de estudios por la autoridad educativa, captaron a más de cien estudiantes que cursaban desde el primero al quinto semestre, a quienes les impartieron clases hasta el mes de marzo de 2018, cuando se dieron cuenta de lo anterior.

Según lo asentado por el Agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación, las imputadas a efecto de mantener engañadas a las víctimas, realizaron la expedición de diversos documentos tales como recibos de pago, constancias, credenciales, utilizando un sello apócrifo, cobrando a los afectados diversas cantidades de dinero, cuyo detrimento patrimonial suma casi los 900 mil pesos.

Las imputadas de 85 y 45 años, fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional, y luego de que la representación social les formuló imputación por el delito de fraude, se fijó el 07 de octubre la fecha en que habrá de llevarse a cabo la audiencia de vinculación a proceso.