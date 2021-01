Acusan a Corral de chantajear a su partido

Ciudad Juárez— Delegados estatales del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron al gobernador del estado, Javier Corral, de “chantajear al partido” luego de sus constantes señalamientos ante el triunfo en la votación interna de María Eugenia Campos Galván el domingo pasado.

“Definitivamente creo que Corral y su equipo están chantajeando al partido. Ya no pudieron con Maru, entonces ahora lo hacen con el PAN y sus órganos deliberativos. Lo que no puede obtener con votos, con la simpatía de la militancia, lo obtiene pegándole a la mesa y chantajeando al PAN”, comentó Jorge Puentes, delgado estatal por ese partido.

El jueves, Corral Jurado señaló que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, fue imprudente al señalar que el partido defenderá a Campos Galván en torno al proceso judicial que se sigue en su contra por supuestos actos de corrupción, y agregó que por esa razón no se reunió con el líder político durante su visita a Chihuahua el pasado fin de semana, en el que la militancia eligió a su candidato a la gubernatura.

“Ya vendrá la verdad jurídica. Punto”, dijo Corral Jurado.

Incluso en sus redes sociales oficiales, el aspirante a la candidatura por la gubernatura del PAN y senador con licencia, Gustavo Madero, aseguró su rompimiento con la dirigencia nacional del PAN por no cumplir con un “acuerdo firmado” que el equipo que no ganó la gubernatura designará candidato a la alcaldía para la ciudad de Chihuahua.

“La idea de la unidad se basaba en espacios para todos. Inclusión con generosidad al grupo que no ganó la gubernatura. Esta idea vino del CEN. Por eso se decidió elegir primero la gubernatura. Y una semana después lo demás. Para hacer esta operación de unidad e inclusión”, publicó Madero Muñoz en su cuenta oficial de Twitter y pidió no ser considerado para coordinar el grupo parlamentario del PAN en el Senado.

“Se entiende que en política debe haber negociaciones en donde se ceden algunas posiciones, pero tampoco debe ser a base de chantajes como lo hace Javier Corral y su camarilla de querer imponer por la fuerza. A eso se le llama extorsión política, no negociación. En una dinámica como la que caracteriza al círculo cerrado de Corral nunca puede hablarse de una verdadera inclusión y representatividad. Y eso daña no sólo la reputación política de Corral. El partido y sus decisiones no deben someterse a sus caprichos”, apuntó Puentes.

“Afortunadamente el mensaje del domingo 24 fue contundente, hay una militancia muy alegre con esos resultados en donde Maru Campos se alzó con la victoria a pesar de los embates de este señor. Ningún berrinche de Corral va a descarrilar ni al partido ni a Maru y menos a los militantes panistas que hoy estamos más entusiasmados que antes por defender y llevar a Maru al Palacio de Gobierno”, sentenció el delegado estatal del PAN.