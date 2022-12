Acusan a diputada de robarse el agua potable

El Diario de Chihuahua / La legisladora de Morena

Ciudad Juárez.— Luego de que la diputada de Morena María Antonieta Pérez Reyes denunció a través de sus redes sociales ser víctima de persecución fiscal por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), el presidente de esta descentralizada en Ciudad Juárez, Sergio Nevárez García, señaló que la legisladora tenía un adeudo de 250 mil pesos desde 2019, el cual se negaba a pagar.

Dijo que se le cortó el servicio en dos ocasiones, pero se reconectó de manera clandestina causando daños a la red general de agua.

Sin embargo, la diputada aseguró que su adeudo real, tomando en cuenta los 34 meses y la cantidad que pagaba, no ascendía a más de 20 mil pesos, pero la cuenta fue inflada sin justificación alguna, por lo que el tiempo que no pagó es porque estaba intentando buscar una solución.

El presidente de la JMAS ofreció ayer una conferencia de prensa en la que expuso el caso de Pérez Reyes. “No es personal la situación con ella por ser diputada; nosotros teníamos 250 mil pesos que cobrar en aquel entonces en ese recibo, nos acercamos con ella, le dijimos que podíamos negociar, dijo que se están violando sus derechos humanos, que es terrorismo fiscal, que son cobros desmedidos”, mencionó.

Explicó que la responsabilidad de la JMAS es del medidor hacia afuera, si la fuga está dentro de la vivienda, es responsabilidad del usuario repararla debido a que es propiedad privada; a quienes se acercan a la JMAS a manifestar su situación se les da la oportunidad de que justifique si hay una fuga dentro de la casa, y si el usuario presenta documentación que pruebe que hay fuga, se cuenta con un programa de descuentos.

“Ella nunca presentó ni ese programa, nosotros le dimos un descuento muy generoso para que pagara, le dimos el tiempo suficiente y no lo quiso aceptar, entonces cortamos el servicio como a cualquier persona que no quiere pagar”, refirió.

Dijo que la diputada se reconectó de manera ilegal en dos ocasiones, por lo que a la tercera vez la JMAS acudió a la línea general y desde ahí se le cortó el servicio. Finalmente se llegó a un acuerdo para que pagara 89 mil pesos y con eso liquidara el adeudo.

La diputada dijo ayer que las acusaciones del presidente surgen a raíz de que ella denunció en tribuna el cobro desmedido con cantidades de casi el doble en las colonias que ella representa y que tiene a casi 5 mil viviendas en proceso de embargo sin poder comprobarles que realmente consumieron esa cantidad y sin que se les haya vencido un juicio.

Dijo que aunque el argumento fue que posiblemente tenía fuga en el interior, una fuga de tal magnitud hubiera ocasionado derrumbes en los cimientos.

Explicó que cuando en octubre de 2019 su recibo empezó a subir a 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos mensuales, acudió con el entonces presidente de la JMAS Jorge Domínguez, quien empezó a tomar cartas en el asunto, ya que mandó cambiar los medidores y los calibraron, pero no se detenía el incremento mensual, por lo que entraron a revisar fugas.

“De tal manera que cuando lograron detener este aumento, no sé si por todos los motivos o por cuál, ya mi recibo era de 250 mil pesos, se atravesó la pandemia y no tuve la oportunidad de regresar con el señor Domínguez para que atendiera mi caso, se acumularon los meses, cuando volvía a tener acceso a la JMAS porque ya habían abierto, me tuvo que esperar al cambio de administración”, narró.

Dijo que acudió con Nevárez para exponerle su problema y le pidió un historial de su cuenta para que se vieran los brincos injustificados, pero le dijo que no podía darle el historial. Le propuso rebajar el recibo de 250 a 90 mil pesos, por lo cual ella no había aceptado, ya que quería que se revisara bien su caso.

También explicó que las veces que se reconectó fue porque interpuso la denuncia ante la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco) donde le indicaron que se podía conectar mientras expusiera a la vista la queja; sin embargo, posteriormente en la JMAS le dijeron que el presidente había dado la instrucción de que para ella no habría concesiones.

“Cuando me di cuenta que era un tema político fui a pagar los 90 mil pesos”, mencionó.