Acusan a Madero de buscar proteger a colaboradores

Chihuahua.- La diputada local Carmen Rocío González Alonso, acusó a Gustavo Madero de buscar imponer por medio del comité ejecutivo nacional del PAN, a Carlos Olson San Vicente, para buscarle una especie de protección o fuero por las denuncias que hay en su contra. Comentó que el comité ejecutivo nacional del PAN por la lejanía, no conocía la situación que se vivían en el partido aquí en el estado. "Cuando no se conoce y cuando desde el CEN se quieren imponer la posibilidad de candidatos o no, es lamentable", declaró.

Hizo mención en que lo que pudiera está buscando el CEN era salir en unidad, pero que no tenían conocimiento de que, en el equipo de Gustavo Madero, había mejores candidatos que eran más conocidos incluso que Olson San Vicente.

Lamentó que Madero Muñoz haya presionado en el CEN del PAN para colocar dentro de los aspirantes a gente muy cercana a él como fueron Carlos Olson San Vicente y a Olivia Franco por la sindicatura.

“Maru incumplió acuerdo de inclusión”

El senador Gustavo Madero Muñoz, siguió lamentando que el grupo de la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, incumpliera con los acuerdos de inclusión para el proceso electoral en marcha.

"Nos reunimos para ver que sigue, yo si lamenté mucho que no se cumplió el compromiso de la inclusión que la... que nadie se quede con todo y nadie se quede sin nada", comentó que eso era lo se buscaba a nivel nacional y a nivel local.

Destacó que todos los sectores o grupos sociales y políticos, deben de tener una participación en la vida democrática como económica a nivel nacional.