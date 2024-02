Acusan a militar de EU por feminicidio agravado vs juarense

Vestida con una camiseta rosa con la fotografía de su hermana Aylín Marina en el pecho, Leslye dijo confiar en la actuación del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), para lograr la anhelada justicia para la madre de dos niños.

“Verlo me hizo sentir mucha impotencia porque le quitó la vida a una persona que no era mala, ella solo estaba luchando para regresar a Estados Unidos para sacar adelante a sus dos hijos. Me dio mucha impotencia, pero no queda de otra mas que aguantarse en lo que se hace justicia”, dijo ayer la mujer de 18 años.

Leslye llegó a Ciudad Judicial junto a su abuelo poco antes de las ocho de la mañana para asistir a la audiencia inicial contra Saúl L.V., un soldado estadunidense que ayer fue formalmente acusado por el delito de feminicidio agravado contra Aylín Marina B.V. quien tenía 19 años cuando fue asesinada. La necropsia de ley arrojó que la víctima recibió siete impactos de bala, así como dos cuchilladas.

La causa de muerte fue laceración encefálica y de vísceras toracoabdominales producidas por proyectil de arma de fuego, disparadas en cráneo y tórax.

Demasiado odio contra una mujer que solo quería regresar a El Paso, Texas, para cuidar a sus dos hijos pequeños, ambos también de nacionalidad estadunidense, contó la hermana. Los pequeños están bajo tutela de la madre de Leslye y Aylín, radicada en la vecina ciudad.

La madre siguió la audiencia vía remota, atenta a la formulación de imputación contra el soldado de Fort Bliss, en una investigación en la que ella participó fervientemente y que utilizó las redes sociales para difundir el feminicidio contra su hija.

“Me da mucho dolor escuchar a mi mamá, porque yo sé todo lo que ella se ha estado aguantando, pero confiamos en que se va a hacer justicia”, agregó Leslye, hermana de la víctima.

El militar fue extraditado el pasado 20 de febrero por parte de las autoridades estadunidenses, la FEM ejecutó la orden de aprehensión en su contra ese mismo día y lo ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 3.

La audiencia

Al acusar formalmente a Saul L.V, por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de Aylín Marina B.V, dentro de la causa penal 2239/2023, el representante social destacó que éste ejerció violencia física y psicológica contra la víctima.

Expuso que el cuerpo de la víctima fue localizado sin vida sobre la cinta asfáltica en las calles Paso del Norte y Agustín Barbachano de la colonia Anáhuac, en esta ciudad, el pasado 7 de abril del 2023.

La mujer fue privada de la vida en otro lugar y su cuerpo fue abandonado en la vía pública. El acusado se reservó su derecho de declarar y dijo comprender la acusación en su contra, pero hizo notar a su defensora de oficio que carecía de asistencia consular, por lo que el juez Antonio Coss Araujo pidió al secretario de sala que hicieran de conocimiento del Consulado General de Estados Unidos en Juárez la asistencia que requería el ciudadano americano.

El MP expuso que el día de los hechos los primeros en llegar a la escena del crimen fueron los elementos de la unidad 119 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Presuntamente, Saúl apoyaría económicamente a Aylín para que pagara a una persona aque de cruzar a Estados Unidos, ya que ella había sido deportada y necesitaba regresar a su casa con sus hijos.

A las 19:20 horas Aylín le envió a su madre una fotografía de ella dentro de un vehículo que identificó como propiedad de Saúl y junto ella se observó parte de su cuerpo. Él vestía una camisa verde olivo y se percibía un tatuaje de una serpiente con una daga.

La madre declaró que su hija dejó de responder los mensajes y el teléfono y luego Saúl le marcó para preguntarle si ya había llegado su hija a la casa porque no la había visto, lo que alertó a la madre, ya que le dijo que Aylín estuvo con él porque ella le había mandado una fotografía, lo que ignoraba el militar.

Según la declaración de la madre, a las 20:00 horas observó las noticias y vio una nota informativa que hablaba del hallazgo del cuerpo de una mujer en la colonia Anáhuac y supo que era su hija.

Dijo que Aylín y Saúl se habían conocido cuatro años atrás y él vivía en unión libre con otra mujer, que él le había ofrecido ayuda a su hija para cruzar de manera indocumentada a su pequeña.

La Agencia Estatal de Investigación logró obtener videos de una cámara de vigilancia de un domicilio cercano a la escena del crimen en la cual se observa a un hombre que desciende de una camioneta negra, deposita el cuerpo en la calle, corre al lado del piloto sube a la unidad y se retira del lugar. La unidad vehicular presuntamente es la que conducía el soldado.

Analizados los testimonios y datos de prueba el juez resolvió vincular a proceso al acusado y fijó para el próximo 26 de febrero la continuación de la audiencia inicial, además fijó como medida cautelar la prisión preventiva por 24 meses.