Acusan a ministerial de intento de homicidio

Parral.- La Dirección de Inspección Interna le formuló imputación al elemento de la Agencia Estatal de Investigación, Daniel C. M., como probable responsable del delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de un hombre, en la ciudad de Jiménez.

El agente del Ministerio Público presentó ante un juez de Control los argumentos incriminatorios en los que se establecen que la noche del 18 de mayo, al exterior de un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Real del Sur, el imputado sostuvo un altercado con un hombre.

Tras la disputa, el Policía Ministerial detonó su arma de cargo en contra de la víctima, causándole severas heridas en el abdomen y brazo derecho; sin embargo, por causas ajenas a su voluntad, no lo privó de la vida.

Daniel C. M. fue detenido en los términos de flagrancia y puesto a disposición del órgano interno de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de llevar a cabo las diligencias en torno al caso.

Al término de la audiencia, un juez de Control consideró suficientes los medios pruebas presentados; por lo que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó el 24 de mayo, la fecha en la que habrá de efectuarse la audiencia de vinculación a proceso.