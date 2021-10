Acusan a nueve estatales de extorsión, robo y abuso de autoridad

Cortesía

Ciudad Juárez— Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) pertenecientes al grupo de Órdenes de Aprehensión, dieron cumplimiento anoche a un mandamiento judicial por abuso de autoridad, robo agravado y extorsión, en contra de nueve agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), informó el fiscal general Roberto Javier Fierro Duarte.

Los 10 expolicías están acusados de los delitos antes mencionados, cometidos en el mes de enero del 2020, en perjuicio de un adolescente y su tío, José Ángel Magaña Monge, localizado asesinado el 22 de marzo del 2020 en un tramo del periférico Camino Real, indicó el fiscal.

Los agentes señalados son Francisco Javier H. L.; José Luis C. C.; José S. L.; José Antonio R. G.; Julián Antonio G. A.; Manuel G. C.; Ricardo G. C.; Cristóbal Isaac A. V., y Luis Alfredo A.

Ayer, tras una audiencia final al juicio que les instruyó la autoridad, se determinó dejarlos en libertad por el delito de robo y privación de la libertad, pero cuando salieron de la audiencia fueron recapturados y notificados de la nueva acusación, señaló el fiscal general.