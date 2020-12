Acusan a policías de supuesta corrupción

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Paisanos que ingresaron ayer al país denunciaron públicamente a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) por supuestos actos de corrupción.

Pese a que el conductor mostró el pago de impuestos ante la autoridad aduanal, presuntamente los agentes le exigieron 500 dólares para permitirles continuar su paso, afirmó Pedro O., procedente de Denver, Colorado.

La queja pública será investigada por Asuntos Internos, dio a conocer Arturo Sandoval Figón, vocero de la corporación, quien advirtió que los elementos que sean sorprendidos cometiendo este tipo de abusos serán puestos a disposición de la autoridad competente por instrucciones del secretario Raúl Ávila Ibarra.

Pedro, quien llegó a Juárez a primera hora de la mañana, accedió a una entrevista; los agentes se retiraron minutos después de que los reporteros llegaron al punto de la intervención, sobre la avenida Heroico Colegio Militar.

“Vengo con mi familia de Denver, Colorado; me correteó una patrulla y me paró, luego le llamaron a otra patrulla nomás para robarnos, era lo que querían hacer”, dijo el residente de Estados Unidos a quien le exigieron 500 dólares.

Explicó que al ser interceptado por los agentes municipales, que patrullan en las unidades oficiales con los números ocultos, les dijo que venían a quedarse en Juárez porque tuvo miedo de decirles que va al interior del país.

“A eso se dedican nomás ellos, a robar”, aseguró nervioso el entrevistado, al tiempo de mostrar el documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante el cual acreditó el pago de impuestos por 2 mil 654 pesos.

El ofendido dijo que los agentes le “pidieron” 500 dólares para permitirle continuar su camino, sin embargo, al llegar los representantes de varios medios de comunicación los municipales se retiraron.

“Si no vienen sí me roban, nomás vieron las placas de Colorado y por eso me detuvieron… estoy nervioso”, afirmó, mientras que con las manos temblorosas mostraba los documentos que amparaban la internación legal de mercancía diversa que lleva de regalo para sus familiares.

Arturo Sandoval Figón dijo que la instrucción es apoyar a los paisanos que visitan a sus familiares durante las festividades navideñas, por lo que independientemente de la capacitación que reciben los agentes, donde conocen sus derechos y obligaciones, no se van a tolerar actos irregulares.

Invitó a los visitantes a denunciar este tipo de hechos a través del 911.

“Persona que sea sorprendida cometiendo estos abusos será puesta a disposición de la autoridad competente, quien ha señalado que ninguna falta quedará sin castigo, ni ningún acto meritorio sin recompensa”, puntualizó Sandoval Figón.