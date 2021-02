Acusan a Yacko por evitar que se devuelva rancho a una mujer

Chihuahua.- Acusan al diputado federal Eraclio “Yacko” Rodríguez Gómez de impedir mandato judicial para que rancho 'Los Amanes' en ciudad Cuauhtémoc regrese a su legítima propietaria.

La señora Carolina Consuelo Meléndez González de 61 años, se comunicó a este medio de comunicación, para denunciar públicamente al diputado federal del Distrito 7 por el Partido del Trabajo.

Lo anterior debido a que el pasado 8 de febrero del presente año, el también líder campesino acompañado de alrededor de 70 personas, impidió que un actuario le diera legítima posesión del rancho 'Los Amanes', mismo que la juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, Silvia María Moreno Duran, ordenó regresará a su posesión.

A decir de la denunciante, quien mostró la resolución judicial a este medio de comunicación, el legislador quien es el presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria en la Cámara de Diputados violó flagrantemente la Ley, toda vez que dicho rancho no le fue pagado por la empresa moral 'POMFRESH S.P.R. de R.L.', con quien ella había celebrado un contrato de compraventa por 75 millones de pesos en diciembre de 2014, y ante el incumplimiento de pago, menos de la mitad de su valor, la juez Civil ordenó se le devolviera.

'Con papeles yo soy la dueña, pero no me lo quieren entregar', expresó indignada a El Diario.

La señora Meléndez expresó, 'este señor Eraclio con la familia Corral ofrecieron 300 pesos a las personas para que se estuvieran desde las siete de la mañana a seis de la tarde e impidieran se me diera posesión, el argumento fue que se iban a quedar sin empleo 70 trabajadores, este barzonista dijo que defendía el empleo, cosa que es mentira, porque a mí una de las personas a la que le hablaron me compartió el mensaje, es decir, pagaron para llevar gente que nada tenía que ver en el asunto'.

Aquí la pregunta es ¿Cómo él siendo diputado, con toda la prepotencia va y detiene un procedimiento jurídico?, en donde había policías municipales y abogados para llevar a cabo la entrega de la posesión', narró.

La señora Carolina dijo que en este problema se está hablando de mucho dinero, donde los licenciados que la representan y del juzgado actuaron con mucha prudencia para evitar algún acto de violencia.

'No es justo que por el sólo hecho de esas personas de llevar el apellido Corral abusen de la Ley y así hagan su dinero, a base de amenazar, es decir no me quieren entregar el rancho, ya tenemos una orden judicial, donde de hecho la Juez dijo que de ser necesario se hiciera uso de la fuerza pública', señaló.

Según detalló, ella en su calidad de vendedora, celebró contrato de compra venta de diversos predios, huerta manzanera, ganado, maquinaria y equipo, es decir, el objeto del contrato fue una unidad industrial que comprendía agricultura, fruticultura y ganadería.

La parte compradora fue la persona moral “POMFRESH, S.P.R. de R.L., por conducto de su representante legal María Luisa Corral Ríos y firmaron como avales o deudores solidarios la propia María Luisa Corral, su hermano Óscar Corral Ríos y su madre, la señora Elodia Ríos Chávez.

El precio de la operación fueron 75 millones de pesos, pero con motivo del incumplimiento al pago de la forma en que estipularon las partes, hubo la necesidad de interponer una demanda del cumplimiento del contrato, y después de cuatro años de litigio se ejecutó la sentencia y se adjudicaron los bienes consistentes en cuatro predios a favor de la señora Carolina Consuelo Meléndez, ordenando el juez la entrega a la parte demandada de la posesión de los ranchos Los Amanes.