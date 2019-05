Acusan al diputado Bazán de violencia política

Chihuahua.- La diputada del PRI, Elizabeth Chávez Mata, denunció que es víctima de violencia política de género por parte del presidente del CDE del PRI, su compañero de bancada Omar Bazán.

La legisladora dijo que como no atiende ciertas instrucciones, que le dicen de última hora, por parte de la bancada del PRI, es el motivo por el cual la denunciaron ante la Comisión de Honor y Justicia del mismo PRI.

Recordó y mostró oficios que le envió la coordinadora Rosa Isela Gaytán, para acudir de último momento a sesión de la Comisión de Programación y Presupuesto por el tema de las luminarias, también cuando respaldó el 8 de diciembre del año pasado la reestructuración de la deuda pública estatal.

La diputada "Bety" Chávez señaló que "no concuerdo con la pobre visión política del dirigente, y que se acuerde en las cúpulas lo que afecta a los habitantes"'.

La legisladora mencionó que ella siempre ha tenido bajo perfil, pero es hora de hablar.

Mostró whatsapps de la diputada Gaytán, donde la acusan de ser una traidora.

Y dijo que no se forma en ninguna ventanilla para recibir algún cheque del PAN.

"El trato político que recibo es indigno", subrayó.