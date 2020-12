Acusan intereses políticos en 'toma' de Pensiones

Chihuahua.- Los intereses políticos de unos cuantos están afectando a miles de personas agremiados a Pensiones Civiles del Estado, aseguraron empleados de esta dependencia luego de que la mañana de este lunes fueran tomadas las oficinas centrales del instituto médico.

Varios empleados se reunieron esta mañana en las afueras de las oficinas centrales de Pensiones Civiles del Estado y al no permitirles el paso en protesta por la grave crisis que enfrenta el instituto coincidieron en que estas actitudes lejos de ayudar afectan severamente no solo a los empleados, si no a los miles de agremiados.

Coincidieron en que el trabajo que se está afectando no es solamente el diario de cada oficinista, si no que son infinidad de trámites entre ellos afiliaciones, nóminas y pago de seguros, entre muchos otros.

Lamentaron como únicamente 35 manifestantes frenen los derechos de miles de agremiados a este instituto, e hicieron un llamado a contribuir con acciones tranquilas y concretas para lograr una solución a esta grave crisis financiera que a todos ha estado afectando.