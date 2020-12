Acusan irregularidades en exámenes de la Policía Estatal

El Diario / Foto de archivo

Elementos de la Policía Estatal denunciaron una serie de irregularidades que se presentaron durante la aplicación de los exámenes para la promoción de grado, acusando que a un grupo de aspirantes se les permitió hacer uso de su teléfono celular para poder aprobar y obtener el ascenso, irregularidades que le fueron presentadas al secretario de Seguridad Emilio García Ruiz, a través de una carta firmada anónimamente.

El escrito enviado al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, establece que, el lunes 9 de noviembre se realizaron los exámenes para ascender de grado como oficial, teniendo como requisitos, antigüedad de cuatro años en la corporación, dos años en el puesto nominal de suboficial, original y copia del certificado de estudios media superior, así como el ultimo grado de estudios, entre otros.

Los exámenes se aplicaron en tres horarios que fueron a las 9, 12 y 15 horas y que los aspirantes no fueron informados sobre la forma en la que se asignaron los horarios en que debían presentarse.

Los inconformes acusan que, los que acudieron a presentar su examen a las 09:00 horas se les permitió el teléfono celular para que se apoyaran con la plataforma de Google con la finalidad de que si no se sabían una respuesta del examen pudieran buscarla y así asegurarse de no reprobar el examen.

“Sr. Secretario aquí la inconformidad y donde le solicitamos su oportuna intervención para que sean anulados dichos exámenes ya que al resto de los participantes de los dos horarios posteriores NO nos permitieron hacer uso de ningún tipo de dispositivo mucho menos usar la plataforma de Google es por eso que aseguramos que fue amañado dicho proceso ya que nos dimos a la tarea de investigar dichas acusaciones que hoy exponemos donde también resulta que una de las participantes es la pareja sentimental de uno de los instructores que nos aplicaron dichos exámenes y también se descubrió que no todo el personal cumplía cabalmente con los requisitos ya que a unos cuantos no tienen la antigüedad requerida”, indican en su queja.

Llama Secretaría de Seguridad Pública a denunciar formalmente

Respecto al desplegado anónimo que presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por supuestos amaños en exámenes de promoción laboral, autoridades de la dependencia invitaron a los quejosos a presentar una queja formal.

“Es importante encaminar a las personas a que presenten su queja de manera formal y sin temor a represalias; al contrario, no tienen nada que temer y su aclaración es importante para el área competente, para poder investigar”, comentó la vocera Alexandrina Saucedo.

En la narración de los hechos se expone que el 9 de noviembre se realizaron los exámenes de ascenso de grado para agentes con más de cuatro años de antigüedad en la corporación, entre otros requisitos; sin embargo, a los aspirantes se les dividió en tres grupos con tres diferentes horarios, y en el primero de ellos les permitieron consultar en Google las respuestas.

“Dichos exámenes se iban a aplicar en tres horarios 09:00 hrs, 12:00 hrs y a las 15:00 hrs desconociendo cómo fue la selección del personal para asignarlos a cada horario. Lamentablemente nos dimos cuenta que en el horario de las 09:00 hrs se les permitió a los participantes utilizar el dispositivo del teléfono celular para que se apoyaran con la plataforma de Google con la finalidad de que si no se sabían una respuesta del examen pudieran buscarla y así asegurarse de no reprobar el examen”, dice textual el documento dirigido al secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz.

En la narración se detalla que en el grupo donde se permitió la trampa se encontraba la esposa de uno de los instructores y que incluso, muchos de los que aplicaron no cumplen con la totalidad de los requisitos, por lo tanto desconocen los resultados de la evaluación que debería ser anulada.

“Sr. Secretario Emilio García Ruiz no permita que personas deshonestas manchen el buen funcionar de la corporación que hoy usted representa le pedimos de favor que nos ayude a ser un proceso limpio sin las malas mañas de siempre”, concluye el desplegado.