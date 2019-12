Adeuda Pensiones Civiles 27 mdp con Coesvi

Chihuahua.- Pensiones Civiles del Estado (PCE) mantiene un adeudo de 27 millones de pesos con la Comisión Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura (Coesvi), recurso que le prestó para la construcción de las viviendas que actualmente están abandonadas y algunas han sido invadidas, razón por la que existe un proceso judicial en curso.

Carlos Borruel Baquera, director de Coesvi expuso que, se ha tratado el tema, pero no existen por el momento las condiciones para liquidar el adeudo, pues no se han podido vender las viviendas que fueron construidas en Parral, Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias y que suman más de 600.

Dicha deuda se originó cuando se llevó a cabo la construcción de los fraccionamientos de PCE, durante la pasada administración, cuando esta dependencia solicitó a la Coesvi un financiamiento para la edificación de las viviendas y este se pagaría con la venta, sin embargo, al no haber demanda, el adeudo no se ha podido cubrir y la inversión no se ha recuperado.

Borruel Baquera, dijo que se trata de una auténtica incongruencia pues PCE asumió atribuciones que no le corresponden y eso derivó en un fracaso, pues no se tenía la demanda de vivienda por parte de los derechohabientes y esto representó una inversión fallida.

Sin embargo, comentó que se buscan la alternativa de poder financiar las a la población sin necesidad de que sean derechohabientes de pensiones y con ello evitar que continúen deteriorándose o bien siendo invadidas por familias que tienen la necesidad de un hogar, sin que esto se haya podido concretar hasta el momento.

En cuanto a las familias que invadieron las viviendas en la capital del estado, el funcionario estatal comentó que, la Coesvi no tiene intervención pues se trata directamente entre PCE y las familias, algunas enfrentan un proceso penal acusados del delito de despojo y están a la espera de que se emita un fallo para determinar su situación legal.

Comentó que, la Coesvi podría ser un mediador y les ha hecho el ofrecimiento de algunas viviendas en el sector de Punta Oriente, pero las familias se han negado a aceptar ese opción.