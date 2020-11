Advierte ‘La Coneja’ que no se presentará al Cereso

Chihuahua— El exsenador priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, a quien un tribunal estatal requerirá para ser internado de nuevo en prisión, dijo que esperará la notificación formal de la resolución judicial y posteriormente promoverá la siguiente semana la revisión en la justicia federal.

Por ello, manifestó que no se presentará para ser internado de nuevo en el Cereso de Chihuahua, como lo anunció el gobernador Javier Corral el pasado viernes, al dar a conocer una resolución de la justicia estatal.

“Acudiré ante juzgadores y tribunales más serios, más comprometidos con la imparcialidad y con el respeto de derechos humanos. Confío en que un serio escrutinio de la arbitraria sentencia emitida en mi contra podrá evidenciar en algún momento las múltiples vejaciones de que he sido objeto”, declaró.

“No fue una sorpresa que los magistrados de Chihuahua resolvieran en ese sentido, ya lo esperábamos, qué más podíamos esperar de los empleados de Corral en el Poder Judicial del Estado”, dijo el también exsecretario general del PRI Nacional, acusado de peculado agravado por la Fiscalía General del Estado.

Explicó que en efecto se llevó a cabo una audiencia relativa a la apelación presentada por él mismo a efecto de combatir “la ilegal sentencia condenatoria que se dictó en mi contra”, en busca de “la supuesta justicia que se dice existe” en Chihuahua.

“Sin embargo y después de más de un año y tres meses sin admitir dicho recurso planteado, la Sala del conocimiento dictó acuerdo admisorio, señaló fecha de audiencia y dictó la sentencia respectiva, todo ello en apenas cuatro días”, denunció. “Escuché la lectura de una resolución evidentemente ilegal e inconstitucional, contraria a los principios básicos que rigen tanto el sistema penal acusatorio del que se sienten orgullosos pioneros y la aplicación de criterios propios de sistemas inquisitivos, no de verdaderos estados de Derecho”.

“No me causa sorpresa alguna, es muy claro que en el actual Gobierno de Chihuahua la justicia es selectiva, se investiga y procesa a quienes les resultan incómodos; a opositores políticos; o a quienes, como yo, no nos prestamos a recibir criterios de oportunidad arbitrarios, a cambio de pregonar falsedades en contra de terceros”, manifestó.

Fue víctima de tortura

El exsenador por Coahuila dijo que no le extrañó la resolución porque ya fue víctima de tortura, detenciones ilícitas, uso indebido de las fuerzas policiacas, incumplimientos de mandatos judiciales y una gran cantidad de irregularidades ordenadas por Corral.

“Los tiempos políticos lo han orillado (a Corral) a tomar medidas extremas para tratar de revivir campañas y aspiraciones políticas con nulas posibilidades de éxito; o al menos, lograr una partida menos indigna, aunque sinceramente dudo que lo logre”, consideró.

Por ello, señaló que no obstante Corral haya dicho que en cinco días será un prófugo de la justicia si no se presenta al Cereso para ser recluido nuevamente, no lo hará, porque eso no establece la ley.

“Parece ser que sus abogados (de Corral) no le informaron el procedimiento adecuado para la ejecución de una sentencia, ni el contenido del artículo 102, 103 y subsecuentes de la ley nacional de ejecución penal”, dijo. Él, manifestó, esperará que el tribunal que resolvió remita los autos a un juez de ejecución, quien debe realizar una serie de trámites previos.

“También soslaya mi derecho a acudir al procedimiento de amparo directo ante tribunales federales y a la suspensión de la resolución que considero violatoria de mis prerrogativas humanas más esenciales”, comentó finalmente.