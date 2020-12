Advierte UCD sobre nuevo éxodo de campesinos por falta de apoyos

El Diario

Un nuevo éxodo de campesinos y sus familias hacia Estados Unidos, la frontera y ciudades medias de Chihuahua se presenta debido a los efectos de la sequía y la total falta de apoyos del Gobierno federal, advirtió ayer el dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD), Jesús Emiliano García.

Dijo no entender cómo es que el presidente de México, Andrés Manuel López dice que las cosas van bien en el país y hasta resalta como un logro que los paisanos, quienes han tenido que dejar patria y familia para buscar mejores oportunidades de empleo, hayan mandado más de 33 mil millones de dólares de enero a octubre del 2020.

Señaló que las remesas que antes servían para sostener los cultivos familiares o para alimentar el ganado, dadas las condiciones adversas de la sequía y falta de apoyos, ahora se utilizan para sobrevivir, es decir para la compra de alimentos y medicinas, no más.

Jesús Emiliano García dijo que para hablar de las remesas familiares es necesario decir que la parte positiva es que la gente pudo encontrar empleo en el extranjero cuando no le resultó atractivo o posible hacerlo en Chihuahua y en todo el país.

Planteó que quizá la gente solo conseguía trabajos mal pagados y tuvo que salir en su momento a Estados Unidos u otra nación y adaptarse allá a una vida muy difícil, según comenta la gente que está allá.

El líder de la UCD indicó que la vida resulta muy difícil, ya que no se puede dejar de lado el maltrato, el asunto del racismo y esas corrientes de supremacía.

Agregó que la “parte bonita” es que siguen mandando dólares a México, remesas que ya llegaron a más de 33 mil millones de dólares este año, ya que los paisanos están pendientes de las condiciones económicas adversas de sus familias, la pandemia y la salud, así como apoyar para que sigan sobreviviendo.

El caso es que esto no es algo que el presidente López Obrador deba tomar como que se está arreglando el mundo con las remesas sino por el contrario, porque la gente ve que las cosas no se acomodan en el país, pero no solo por la pandemia, sino por el cambio de políticas, que, en el caso del campo, se quitaron múltiples recursos.

Antes se contaba con los programas que incentivaban la producción y se salía el año, pero ahora está por darse un fuerte éxodo de las comunidades rurales, ya que este año se ha acumulado problema tras problema.

Se tuvieron alzas en los precios de los insumos por la paridad cambiaria, la sequía y ahora la política pública que elimina todos los fideicomisos.

Agregó que las remesas familiares entonces son bienvenidas, pero esta vez no serán para una reactivación económica de las comunidades rurales, si no para la mera sobrevivencia.

El líder de la UCD dijo que no ven la solución, ya que el presidente no propicia la producción de alimentos; al contrario, retira todo apoyo.