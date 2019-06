Advierten fallas en el sistema penal

Fallas en la protección de víctimas y en seguimiento de casos, así como la escasa preparación de funcionarios propician que a 11 años de la reforma al sistema penal en México, éste no tenga avances significativos en la procuración de justicia, refirieron especialistas.

En el conversatorios "Retos y Oportunidades a 11 años de la Reforma al Sistema Penal en México", realizado en el Senado, el abogado internacionalista Jorge Alberto Lara Rivera refirió que existe una correlación estrecha entre la inseguridad e impunidad.

Advirtió que la crisis de inseguridad en el país no se puede revertir sin una correcta impartición de justicia, ya que el mayor aliciente de delincuentes, dijo, es que el 98 por ciento de los delitos quedan impunes.

Y esto, a su vez, es empeorado por la falta de rendición de cuentas de los operadores de este sistema de justicia, que prevalece sobre todo en la Policía y fiscalías, añadió.

El exsubprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR durante el sexenio de Felipe Calderón apuntó que transcurrido este lapso de tiempo no se ha logrado darle centralidad a las víctimas

"Sigue existiendo una arrogancia y un monopolio del Ministerio Público que muchas veces imposibilita la satisfacción del sistema", opinó.

Señaló que existen dos elementos críticos en el sistema de justicia penal que están propiciando desencanto social: el manejo de las medidas cautelares y el que no hay una gestión robusta.

Sobre las primeras, dijo, no hay homologación entre los estados y la Federación, lo que dijo propicia el efecto "puerta giratoria" a la delincuencia, sin que haya una correcta sanción por hechos delictivos.

Llamó al Poder Legislativo a recoger y evaluar los resultados del sistema como lo marca el artículo 19.

"Ya se hizo el estropicio y perdón que lo diga, y lo digo con respeto del 19 constitucional, se puede reparar el estropicio con una buena reforma al artículo del 167", planteó.

Por su parte, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Tribunal de Justicia de Chihuahua, refirió que si bien, "11 años es muy poco para saber si vamos por buena ruta" hace falta el fortalecimiento de instituciones, así como el reforzamiento de la investigación.

Susana Camacho, coordinadora de fortalecimiento institucional de ProJusticia, refirió que se deben subsanar deficiencias como la falta de articulación entre la Policía y las fiscalías, y solicitó a la Federación definir las atribuciones de la primera en el tema de la investigación.

Además, consideró necesario aclarar con mayor detalle el Código Nacional de Procedimientos Penales, realizar reformas a la Ley de Amparo para que haya concordancia con el sistema acusatorio en el tema de la delincuencia organizada y la distribución de competencias laborales.