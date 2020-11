Advierten maquilas de rezago y pérdida de competitividad

El Diario de Juárez

En el segundo fin de semana en el que maquiladoras están obligadas a suspender actividades durante sábado y domingo, Pedro Chavira, presidente de Index Juárez, exhortó a las empresas a cumplir con la normativa.

“Como industria y como gremio estamos esperando que se dé cumplimento al cierre, salvo que tenga autorización por escrito de la Secretaría de Economía, porque hay operaciones importantes que deben seguir”, resaltó.

Al mismo tiempo, el líder del sector de manufactura alertó que, de prolongarse más las restricciones, como analiza hacerlo el Estado, Chihuahua podría rezagarse y perder competitividad frente a otros estados.

Durante el fin de semana pasado, al menos dos empresas fueron cerradas tras detectar trabajadores adentro.

Al respecto, el presidente de Index explicó que la compañía solamente llevó a personal de mantenimiento

“Hasta donde yo sé, no tenemos sanciones. El sábado se invitó a unas empresas a que cerraran, pero no necesariamente no estaban cumpliendo, solamente era personal de mantenimiento y aun así la planta cerró”, dijo.

De acuerdo con la Dirección General de Gobierno, el fin de semana pasado se realizaron 392 inspecciones a diferentes establecimientos en la entidad. De lo anterior, se aplicaron 11 clausuras, 151 desalojos de actividades no esenciales y 21 desalojos por incumplimiento a medidas de seguridad.

Las sanciones económicas para quienes no acaten los lineamientos de prevención pueden ir desde los 20 mil hasta los 500 mil pesos, y por el momento 38 centros de trabajo se encuentran dentro de un procedimiento administrativo por incumplimiento a la normativa.

“No tengo antecedentes de que se haya sancionado a alguien”, expresó Chavira respecto a las revisiones a la industria.