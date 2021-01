Advierten médicos repunte de contagios

Reforma / Personal médico atiende a una paciente de Covid

Ciudad Juárez— Lejos de un panorama alentador, especialistas prevén que la pandemia empeore este 2021 con oleadas de contagios derivadas de la idea de que todo acabó, cuando esto no es así.

El médico general Arturo Trejo Castillo, con más de 40 años de experiencia en su ramo, así como Leticia Chavarría Villa, con más de 30, advierten que entre enero y febrero se verá una muestra de ello.

La noticia del arribo y aplicación de vacunas, afirmaron, será otro aliciente para la confianza social ante Covid-19, sin embargo “falta mucho para que la inmunidad sea permeable”.

“Va a estar más duro porque el problema es que la gente va a pensar que, como ya se empezó con las vacunas, esto ya terminó, pero no, aún se podría tardar de un año a dos años, dependiendo del recurso”, dijo Trejo.

Chavarría Villa dijo que se podrá constar qué tanta conciencia social se ha logrado tras las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Pero, lamentó, no será alentador.

Especialistas señalan que el virus sigue siendo mortal, por lo que instan a mantener las medidas sanitarias

“La gente está desesperada, los mexicanos tenemos este pensamiento mágico de que pasando a otro año todo va a ser diferente por arte de magia, y ya con esto de la vacuna se refuerza este pensamiento”, puntualizó.

Ambos médicos afirmaron que la única forma de evitar un escenario catastrófico en este inicio de año será con una ciudadanía consciente de que, aunque sí hay avances contra la contingencia, éstos no representan aún el fin.

Recordaron que están surgiendo nuevas cepas, mutaciones de la misma enfermedad, como la británica que ya llegó a los Estados Unidos, y que –autoridades de Salud del Estado aseguraron– no tarda en llegar a Juárez.

“Mucha gente va a confundir de que la vacuna es igual a un tratamiento y no es así, la vacuna es prevención, no tratamiento, previene y evita la transmisión activa de epidemia del virus, pero no cura”, dijo Trejo Castillo.

Ambos señalaron que el virus sigue siendo mortal y muestra un promedio de una muerte por cada 10 contagios, por lo que instaron a mantener las medidas oficiales.

Hasta el último reporte facilitado por la Secretaría de Salud, esta frontera acumuló 26 mil 069 casos del virus, con 2 mil 411 defunciones y más de 14 mil sanados.