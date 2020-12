Advierten repunte de Covid en enero

Chihuahua.- Ante el flujo de personas en las calles de la ciudad a propósito de las compras navideñas, la Secretaría de Salud estatal espera se disparen los casos de contagios y decesos por Covid19 en enero próximo.

“Se espera un oleaje en enero si no hacemos caso. Ahorita depende de cada quien hacer las cosas bien, eso respecta a no hacer aglomeraciones o no salir si no es necesario. No tenemos que ir toda la familia a hacer compras.

"Lo que estamos viendo con los centros comerciales abarrotados puede traer una oleada en 13 o 14 días próximos”, advirtió Wendy Ávila, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud Estatal.

Sin embargo, la movilidad de estas últimas semanas ya se reflejó en el aumento de contagios en la ciudad que reportó 98 casos más, al pasar de 10 mil 110 registrados el sábado a 10 mil 208 para ayer domingo.

En las defunciones sólo se reportó una más para subir de 836 el sábado a 837 en 24 horas. En lo que respecta al panorama estatal las cifras reflejan un aumento en los casos positivos, al pasar de 44 mil 55 durante el sábado a 44 mil 318 para el domingo; es decir 263 infectados más.

En tanto, las defunciones llegaron a cuatro mil 110; es decir,9 más ya que esta cantidad era de cuatro mil 101 un día antes. Ciudad Juárez, que se ha considerado hasta ahora como el municipio más afectado por la pandemia contabilizó 125 casos más, al pasar de 25 mil siete contagios a 25 mil 132 en 24 horas. Mientras que las defunciones acreditadas al Covid-19 son dos mil 368, cuando el sábado eran dos mil 365; es decir, 3 más.

En lo que respecta a la situación en los hospitales de la entidad, actualmente hay 308 personas internadas, de las cuales 62 dependen de un respirador, por lo que su estado se considera grave.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-gatell, indicó ayer que si no bajan los contagios por la enfermedad para el 10 de enero del próximo año, se tomarán medidas más severas de restricción de movilidad.