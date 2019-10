Advierten sobre riesgos para el desarrollo de México

Chihuahua.- El expresidente del instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, advirtió seis riesgos para el desarrollo en México, de los cuales, preciso siempre han estado en mayor o menor peso.

Durante su conferencia " Escenario de riesgo político: México 2024" el también director de Integralia Consultores dijo que estos son concentración del poder, incertidumbre jurídica, inseguridad, conflictividad social, ineficiencia gubernamental y deterioro económico.

Invitado por Coparmex-Chihuahua, dijo que la concentración de poder es igual que en en pasado.

Consideró que la revocación de mandato es ahora un enorme riesgo y dará pie para polarizar el ambiente público, para defender al gobierno.

El riesgo sera defender a la cuarta transformación, ya que a través de presiones se logre el proceso.

Sobre la falta de seguridad jurídica, dijo que nada ha cambiado al respecto, aunque el presidente de México insiste que se combate la corrupción.

Señaló que el tema central de la corrupción es clave, como es el caso de las factureras que genera incertidumbre.

Dijo que por la corrupción se propició el enorme endeudamiento excesivo de Pemex y la inseguridad en el país que no lo hace como foco atractivo a la inversión.

Observo que ahora la corrupción es la mas grande de la historia, aunque el presidente se afana por decir que ya no hay.

El ex titular del IFE dijo que no hay ahora un plan se ataque de fondo a la corrupción

En torno a la inseguridad señaló que no hay tampoco un programa o plan estratégico para acabar o enfrentar este problema.

Sólo se sabe de la Guardia Nacional, pero no se ve mejora en estrategia y equipamiento.

Consideró que si el gobierno empezará a hacer bien las cosas tardaría 10 años en resolver el problema de inseguridad, pero no se ve eso hasta el momento.