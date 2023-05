Advierten vs venta de documentos engañosos

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Viajeros se refugian del sol bajo un árbol

Ciudad Juárez.- La venta de documentos engañosos, con los cuales presuntamente podrán salir de El Paso, ha provocado que grupos de migrantes crucen la frontera sin entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza; sin embargo, se trata sólo de solicitudes de trámites migratorios no finalizados, informó la autoridad estadounidense.

De acuerdo con lo narrado a El Diario, el inicio del trámite de documentos como el Aviso de Acción I-797C y del Formulario I-589 de Solicitud de Asilo y Suspensión de Remoción les son vendidos haciéndoles creer que por 50 dólares podrán viajar con ellos por todo Texas, y que si quieren salir del estado deben pagar 150 dólares.

“El trámite tarda tres días, me dice un amigo que está en El Paso que me cruce por el ‘hueco’ y que me vaya al refugio, él ya está allá esperando su documento para avanzar”, narró un migrante venezolano, mientras que otro que se encontraba ya en El Paso dijo estar esperando la venta del documento, después de haber cruzado de manera irregular la frontera.

A través de un comunicado de prensa, la Patrulla Fronteriza del Sector de El Paso informó que agentes asignados a la estación de Las Cruces descubrieron el jueves a 32 migrantes “con documentación inadecuada”, quienes viajaban a bordo de un camión de pasajeros.

“Los agentes encontraron múltiples individuos a bordo que presentaron un Aviso de Acción I-797C. Se descubrió que los sujetos que habían presentado los formularios habían solicitado beneficios de inmigración en línea, pero su solicitud no había sido finalizada, ni se les había concedido el estatus. La investigación descubrió que los sujetos habían sido ayudados a obtener los documentos por individuos en El Paso, Texas”, informó la autoridad encargada de vigilar la frontera.

Se dijo que los migrantes eran ciudadanos de Venezuela, Ecuador y Colombia, quienes fueron trasladados al Centro de Procesamiento.

Las técnicas de contrabando humano incluyen la desinformación proporcionada a los migrantes y documentos fraudulentos, informó la Patrulla Fronteriza. También explicó que un formulario I-797C Aviso de Acción es sólo un recibo a un solicitante que ha sido presentado al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y no es una determinación de si ese solicitante es elegible para un beneficio de inmigración.

“Las organizaciones de tráfico ilícito mienten a los migrantes afirmando un pasaje seguro, dando a entender que las fronteras de Estados Unidos están abiertas cuando no lo están para la entrada ilegal (…) Estamos centrando nuestros esfuerzos en aplicar consecuencias a quienes entran al país ilegalmente entre los puertos de entrada y también vamos a perseguir penalmente a las personas que proporcionan documentos fraudulentos a los migrantes como parte de un esquema de contrabando ilegal”, informó Anthony “Scott” Good, jefe del sector de El Paso.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx