Afecta más ola de calor a los adultos mayores

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Juan Manuel Reyes interpreta en su vivienda algunas melodías con el instrumento Cortesía / Deben contar con un refugio fresco, además de abundante agua

Ciudad Juárez.- Mareos, deshidratación, dolores de cabeza y otros síntomas sufren adultos mayores en sus viviendas debido a las altas temperaturas que se presentan en el verano.

Los 42 grados centígrados (108 Fahrenheit) de ayer, no fueron un impedimento para que Juan Manuel Reyes, de 82 años, saliera a la calle para tocar su violín; mientras corre un poco de aire, de las cuerdas sale una polka que se apresura a interpretar, pues debe irse a su casa porque los rayos del sol ya subieron.

“Aquí sólo me estoy un momento, luego me voy a mi casa y me siento afuerita un ratito porque el aire de mi casita no funciona, ahí le hago como puedo, tomando agua, o echándome aire y agua en la cara”, dijo Reyes.

Juan Manuel vive a tres cuadras de la calle Ombú, en la colonia Insurgentes, ubicada al norponiente de la ciudad, cerca de una pequeña plaza a la que diariamente va a tocar un rato para ganarse unas monedas, y distraerse haciendo lo que más le gusta, actividad que dijo, le refresca la memoria, aunque su cuerpo tenga calor.

“Mientras pueda lo seguiré haciendo, eso aprendí desde los ocho años en Villa Matamoros, Chihuahua, ahí crecí en el campo trabajando con temperaturas altas en el verano, lo que me ha permitido aguantar en esta ciudad el calor, y gracias a Dios no me he puesto tan mal como otras personas”, comentó el entrevistado.

E n el sur de la ciudad, en el kilómetro 28, Ema Hernández, de 82 años, en este verano ya sufrió deshidratación y diarrea debido al calor y la falta de agua que hay en la zona.

“No tenemos ni para tomar, viene cada semana, a mí se me hace muy pesado por mi edad batallar por agua, y porque estoy enferma de pie diabético; aunque mi hijo me lleva por garrafones para tener aquí en la casa, es difícil soportar el calor”, dijo Ema.

Contó que cuando sabe que el termómetro subirá sale por las mañanas para aprovechar la sombra del exterior de su casa.

Cuidado de las mascotas

La Dirección de Ecología ha emitido una serie de recomendaciones para el cuidado de las mascotas, ante las altas temperaturas que se registran en la región en los últimos días y el pronóstico del aumento en las mismas, esto a través de un comunicado de prensa.

El director de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, comentó que estas medidas ayudarán a garantizar la seguridad y el bienestar de los animales de compañía.

Proporcionar sombra y refugio fresco: asegúrese de que tenga acceso constante a áreas sombreadas y frescas. Esto puede incluir sombrillas, toldos o incluso permitirles ingresar a su hogar.

Agua fresca y abundante: Es esencial mantener a sus mascotas hidratadas en todo momento. Coloque varios recipientes de agua fresca en áreas accesibles y cámbielos regularmente. También considere agregar cubitos de hielo a los tazones para mantenerla fresca por más tiempo.

Evitar las horas más calurosas: Durante los días extremadamente calurosos, limite las actividades al aire libre de su mascota a las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde. Evite el ejercicio intenso durante el pico del calor para prevenir el estrés por las altas temperaturas.

Paseos y pavimento caliente: Antes de sacar a pasear a su mascota, verifique la temperatura del pavimento. El asfalto caliente puede dañar las patas sensibles de los animales. Opte por caminar en áreas con sombra o césped fresco y considere el uso de protectores de patas.

Nunca deje a su mascota en un vehículo: Nunca, bajo ninguna circunstancia, deje a su mascota dentro de un vehículo estacionado, incluso por períodos cortos. Las temperaturas dentro del automóvil pueden aumentar rápidamente y provocar daño irreparable o incluso la muerte del animal.

Ante cualquier síntoma, es importante buscar atención médica inmediata y recordar que su bienestar es una responsabilidad compartida y al seguir estas recomendaciones, es garantía de un entorno seguro y confortable.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx