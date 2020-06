Afectados de Santa Rita exigen su dinero

Chihuahua.- Por temor a ser víctimas de un fraude, cientos de personas que adquirieron boletos en preventa para los eventos de la Feria de Santa Rita 2020, que fue pospuesta, exigen a través de redes sociales el reembolso de su dinero.

A través de un comunicado oficial en su página de Facebook, el Patronato de la Feria de Santa Rita informó que el evento en general no se ha cancelado y que esperan fechas propicias para el desarrollo del programa, ponderando siempre la salud de la comunidad.

La publicación generó hasta ayer más de 330 comentarios, en su mayoría de personas exigiendo la devolución de su dinero. Algunos de ellos incluso presentar denuncias grupales ante Profeco.

La usuaria Rocío Molina escribió textualmente: “Como parte del compromiso que mencionan con los chihuahuenses, deberían entender que este tipo de eventos no es prudente ni viable realizarlo en estos momentos y tal vez ni en un par de meses más. Solicitamos de la mejor manera posible que se realice el reembolso de nuestro dinero, no se está pidiendo nada más que no sea justo”.

Por su parte Yazmín Caldera se enfocó en el vencimiento de los plazos originales para los reembolsos: “Ya estamos en junio dijeros que a finales de mayo daban respuestas y nada…. Necesitó mi dinero pague por un evento por una fecha y si no se cumplió lo correcto es reembolsar mi dinero” (sic).

Otros manifestaron su inconformidad por considerar que los organizadores estaban jineteando el dinero de los clientes, mientras otros más llamaban a formar grupos de WhatsApp para organizar marchas y protestas contra el Gobierno del Estado y el DIF, señalando también a la empresa Boletito por estar inmiscuida, de acuerdo con su criterio.

También abundan las quejas por la falta de respuesta de parte de los encargados de las redes sociales y cuestionaron por qué los organizadores de eventos con Carlos Rivera en otras ferias ya informaron de manera oficial respecto de la devolución del monto de las entradas, lo cual no ocurre en Chihuahua.

El evento es organizado por el Gobierno del Estado y también intervienen en la coordinación el DIF estatal y un patronato.

Afectados que compraron su boleto antes de que fuera cancelada la feria, dijeron no saber qué pasará con su dinero o si habrá presentaciones en el palenque, ya que en los números teléfonicos que les dieron ya no les contestan.