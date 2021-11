Afectó Fierro a 12 mil alumnos de la UACh

Archivo El Diario / El exrector Luis Fierro Ramírez

Chihuahua— Alrededor de 12 mil alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) se vieron afectados durante los tres semestres en los que la máxima casa de estudios mantuvo el Modelo Educativo Renovación UACH-DS, implementado por el ahora exrector Luis Fierro Ramírez desde agosto de 2020.

El programa se implementó en el semestre correspondiente del 24 de agosto al 3 de diciembre del 2020 y siguió del 7 de enero al 12 de junio de 2021, para finalizar del 16 de agosto al 3 de diciembre de 2021, es decir, los últimos tres semestres de la universidad.

Así lo dio a conocer Luis Rubén Maldonado Alvídrez, titular del área de Comunicación Social de la UACH, quien explicó que de los 12 mil estudiantes, 11 mil 400 ya arreglaron su situación en torno a la especialidad o carrera que van a seguir estudiando el próximo semestre, aunque tendrán que ajustar horarios y materias para que puedan regularizarse de acuerdo con la materia que escogieron.

Los 600 restantes no han emitido a la máxima casa de estudios su respuesta sobre qué especialidad buscaban estudiar. En algunos otros casos la licenciatura que querían ya no tiene cupo, como Medicina, mientras que otros no se han comunicado por falta de Internet.

Maldonado refirió que los 12 mil alumnos que estuvieron en la UACH durante los últimos tres semestres bajo el esquema del Modelo Educativo Renovación UACH-DS, ingresaron al portal http://sega.uach.

mx del 8 al 16 de noviembre, donde debieron capturar el programa a cursar para que fueran asignados a los planes de pregrado ofertados, independientemente del estatus que guarde su situación académica.

La asignación de estudiantes dentro de los programas educativos se realizó de acuerdo con el Reglamento General Académico, tomando en cuenta la opción del programa elegido, el puntaje obtenido por el alumno en el examen de admisión presentado en junio de 2021 y/o diciembre 2020, según corresponda, y la capacidad instalada en cada una de las unidades académicas.

Maldonado Alvídrez comentó que no tenían conocimiento sobre los 600 alumnos que no se habían reportado sobre si seguirán con la licenciatura que tenían planeada o buscarían otra alternativa.

Los 12 mil universitarios que se vieron afectados desarrollaban sus estudios en los Campus I y II de esta ciudad y en las extensiones de Ciudad Juárez, Parral y Cuauhtémoc.

El pasado 3 de noviembre Fierro Ramírez – quien presentó su renuncia como rector de la UACH el pasado viernes– anunció la cancelación de dicho modelo educativo, el cual comenzó a presentar desde el 2019 mediante ruedas de prensa y entrevistas.