Afectó pandemia detección del cáncer de mama

El encierro que trajo la pandemia desde el año 2020 limitó en gran medida la detección oportuna del cáncer de mama, que si bien no puede prevenirse, al detectarse a tiempo puede ser curable.

Por esta razón los casos actualmente alcanzan fases más agresivas, consideró Claudia Bautista, encargada de relaciones públicas y fondeo de la asociación Grupo Reto.

“Después de esta pandemia estamos teniendo una gran incidencia, pensamos que es a raíz de que descendieron los chequeos, que (las mujeres) no se fueron a checar, en los últimos dos años las mujeres no salieron de su casa ni para ir al médico. Creo que por eso también está aumentando mucho el cáncer de mama. Si bien el cáncer de mama no se puede prevenir se puede detectar a tiempo lo que permite atenderlo con medicamento más leve, ya ahorita hay personas que sin checarse los últimos dos años traen problemas fuertes que han llevado hasta retirarles sus dos senos porque traen muy fuerte su problema de cáncer”, consideró Bautista.

Esto hace que este octubre 2021, mes sobre la concientización del cáncer de mama, tome mayor relevancia pues los casos se han agravado e incrementado, según lo ha registrado la citada asociación. Cabe destacar que Grupo Reto es la única agrupación en el estado compuesta por víctimas del cáncer de mama, que trabaja exclusivamente en la atención a pacientes de esta enfermedad y que en el

último mes atendió hasta 25 mujeres diariamente.

Es así que en este que desde la asociación consideran el mes más importante de trabajo se estarán llevando a cabo distintas actividades a las que se ha invitado al público en general y a quienes atraviesan también esta enfermedad.

“Octubre es para nosotros el mes más importante del año porque Grupo Reto es la única asociación en Chihuahua especialista en mujeres con cáncer de mama. Nuestra fortaleza es que somos todas voluntarias todas sobrevivientes de cáncer de mama”, apuntó y recordó que además el covid trajo también afectaciones para las asociaciones que no pudieron realizar sus actividades regulares, y

que en este 2021 apenas recuperan, como lo será la carrera anual “Adelita no Corre Sola”.

“Adelita No Corre Sola”, realizarán la cuarta edición de su carrera anual

“Se trata de una carrera nocturna, debido a que las mujeres que tenemos cáncer o que estamos en el proceso no podemos estar bajo el sol. Entonces se hace tarde-noche y se ilumina todo el circuito de rosa. Esta carrera la vamos a hacer el 30 de octubre pero aún no tenemos la sede, sin embargo ya nos dijeron que sí y estamos recibiendo mucho apoyo del Instituto de la Mujer, el Instituto del Deporte e incluso al gobernadora María Eugenia Campos”, destacó.

Esta carrera representa para la asociación también una forma de fondear sus actividades y concientizar de igual manera sobre el cáncer de mama, por lo que quien desee puede sumarse a la misma a través de su participación en la que se ofrece un kit para los corredores con el fin de seguir con los apoyos a las mujeres como lo son prótesis para cuando se retira el seno, catéteres donde se

pone el medicamento y evitar se quemen sus venas, apoyo psicológico, médico, pláticas a empresas, entre otras actividades.

“Ahorita estamos buscando patrocinadores para que puedan patrocinarnos la carrera, para mandar imprimir las playeras, buscamos grupos de corredores, grupos de amigos que quieran usar la playera para podernos apoyar y sacar fondos con los cuales poder ayudar a más mujeres. En pandemia atendimos al menos a 25 mujeres diariamente. Esto porque estamos muy de la mano con el centro de cancerología a donde llegan mujeres de todo el estado, desde los lugares más recónditos a atenderse, porque no cuentan con recursos, entonces nos hablan y estamos buscando la forma de apoyarlas y

a todas las mujeres en especial que tengan cáncer porque ya los pasamos, lo vivimos y podemos ayudarlas para hacer más fácil su camino”, apuntó.

Cabe destacar que también apoyan al centro de cancerología con insumos y medicamentos debido a la difícil situación que enfrenta también la salud pública en este sentido.

Por último la recomendación de este grupo es informarse a través de los medios virtuales y continuar con las revisiones en casa.

“Lo más importante es revisarte, es mucho mejor saber que tienes el problema y lo puedes erradicar que cuando ya el problema es más fuerte en tu cuerpo. Recomendamos mucho que nos hablen que busquen nuestras redes para que sepan como revisarse y conozcan su cuerpo, volterse a ver al espejo y saber que cambios hay en tu cuerpo y si hay alguno de inmediato acudir al médico”, señaló.

Para mayor información o si alguien está interesado en recibir o apoyar a la asociación puede encontrar sus redes sociales como Grupo Reto o comunicarse al teléfono 614-415-8633.