Aficionado parralense golpeado por director técnico de Puma

Hidalgo del Parral.- Medios nacionales difundieron este viernes la agresión del director técnico de Pumas a un aficionado de origen parralense; el altercado ha causado controversia por el actuar del dirigente deportivo en contra de la afición chihuahuense, luego de su visita a Ciudad Juárez en la semifinal de la Copa MX en contra de los Bravos de la ciudad fronteriza.

Además de perder el partido 2-0, Bruno Marioni dio la nota negativa luego de agredir a golpes con un aficionado cuando se dirigía a la sala de prensa para dar la conferencia posterior al partido.

Tras el altercado, el argentino se presentó a hablar ante los medios donde declaró: “En el camino se dio una agresión de algunos aficionados a la cual respondí; no voy a justificarme, pido disculpas al aficionado que me agredió, que me dio una patada. Está expuesto el entrenador al tener que pasar entre la gente. Lamento muchísimo el hecho, pido una disculpa a la institución de Pumas y a Juárez porque me parece que un entrenador no debe responder”.

En tanto el aficionado de origen parralense, Jesús Manuel Guzmán aseguró que le solicitó tomarse una fotografía lo cual molestó al argentino y lo golpeó en el rostro ante la vista de varios testigos.

Los Bravos se medirán al América en la final la próxima semana en el mismo escenario, el Estadio Olímpico Benito Juárez.