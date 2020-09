Afirma Conagua que estado no ha aportado su cuota

Tomada de internet

Delicias– Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que las presas de Chihuahua sólo aportaron 17 por ciento de un total del 54 que se debía abonar para pagar la deuda de agua con Estados Unidos. Ante esto, Jorge Aldana, presidente de la Asociación Agrícola, indicó que esta información es errónea: “Están equivocados, de los mil 728 millones de metros cúbicos que se han pagado para el tratado, Chihuahua lleva alrededor de 800 millones de metros cúbicos pagados. Eso está reflejando un 40 ó 45 por ciento del pago al tratado”.

En un acta contingente presentada por Conagua, se explicó que, pese a la negativa de cooperación de Chihuahua, la Conagua abonará el pago al tratado a través de un préstamo de agua de las presas internacionales.

Ante esto, Aldana dijo que “Chihuahua siempre ha pagado, con excedentes y demasías, por eso siempre se acostumbró que el estado pagará arriba del 50 por ciento, aunque en el tratado no se especifica cuánto corresponde al río Conchos. Son ellos quienes lo asignan así, pues de los 6 tributarios es el más grande”.

El representante agrícola calificó el acta contingente como un papelazo, una maniobra que Conagua pretende hacer, pero seguiría siendo una deuda para los mexicanos. “Hay otras formas, México podría pagar con los 216 millones que tienen las presas internacionales y agarrar de otras presas para que Chihuahua se libre ya de esta amargura”.

El desfogue desmedido de las presas de Chihuahua, incluso, ha aportado aguas que no han sido contabilizadas y que fueron para pagar el tratado. Esto como reflejo de la mala administración de la Conagua, aunado a otros factores, como el cierre de vías de diálogo y comunicación con el Gobierno federal, han llevado a que esta problemática se haga cada vez más grande. Finalmente, Aldana exhortó al Gobierno federal a reabrir la comunicación, pero dejó claro que la región centro-sur seguirá en lucha por la defensa del agua, pues “Chihuahua no está obligado a pagar lo que no tiene”.