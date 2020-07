Agarran a presuntos 'polleros' infraganti en el bordo del río Bravo

Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez— Dos hombres fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal al intentar cruzar a dos connacionales a Estados Unidos.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Ulises P. A. y Adrián C. C. y fueron consignados a las autoridades por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley de migración.

Agentes municipales vieron el momento en que estos dos hombres se encontraban estacionados sobre el bordo del río Bravo en un vehículo de la marca Town Country de color gris

y a un costado del mismo dos sujetos que sacaban una escalera hecha de cuerdas.

Al observar la presencia de las unidades policiacas, dichos sujetos abordaron el vehículo y emprendieron la huida, siendo alcanzados en el cruce de las calles Cuatro Siglos y Calzada del Río, de la colonia San Rafael, en donde al ser sometidos a una inspección preventiva los agentes observaron que dos hombres más venían en el asiento trasero, manifestando uno de ellos ser originario del estado de Veracruz y el otro de Nayarit, y que los otros dos hombres los cruzarían de manera ilegal al vecino país.

Quedando Carlos Ulises P. A. de 25 años y Adrián C. C. de 37 años, bajo arresto ante dicho señalamiento, así mismo al verificar los datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez de los ahora detenidos, se tuvo conocimiento que Adrián C. C., cuenta con una orden de aprehensión girada a en su contra por el delito de violencia familiar, además mismo cuenta con varios arrestos por el delito de violencia familiar, allanamiento y desobediencia y resistencia de particulares.