‘Agarraron moches Corral y Madero’

Ciudad Juárez.- El virtual ganador de la alcaldía, Cruz Pérez Cuéllar, asegura que el gobernador Javier Corral y el titular del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Sergio Madero, se inmiscuyeron en actos de corrupción con el BRT-2 y por ello, al asumir el cargo, pedirá que sean investigados.

“Agarraron moches de los anticipos” que dieron a las empresas que construyen la infraestructura de la segunda ruta troncal en las avenidas 16 de Septiembre y Manuel Gómez Morín, señaló el morenista en entrevista exclusiva con El Diario.

Ganador preliminar de la contienda con más de 66 mil votos de ventaja sobre el abanderado del PAN-PRD, Javier González Mocken, Pérez Cuéllar habla sobre lo primero que hará como alcalde electo, incluso antes de rendir protesta.

Lo primero, afirma, será acudir a la Ciudad de México a concretar gestiones y luego encabezar más foros durante julio para aterrizar los planteamientos que ofrece en su plan de gobierno, de la mano de organizaciones civiles, cámaras empresariales y sociedad en general.

Una vez que tome el cargo, será elaborar el presupuesto 2022, que incluye apartar 300 millones de pesos para la reparación de vialidades.

Pérez Cuéllar dice sentirse muy contento y agradecido con los juarenses, que en su gran mayoría optaron por su proyecto. “Casi llegamos al 50 por ciento de la intención del voto, es histórico; empatamos con todos los demás juntos y eso nos llena de gratitud, de felicidad y también de compromiso”.

—¿Cómo se sintió que Morena lo contemplara, de nuevo, como candidato pero para un cargo diferente al que en un inicio no resultó elegido?

“La verdad es que gratamente sorprendido. Yo hice una manifestación de inconformidad el 20 de diciembre, y era lógico pensar que la dirigencia nacional dijera, ‘ah sí, te enojaste, estás fuera’. Me ha pasado, pero al contrario, fue sorprendente que me hablaran. Yo no quedé y dije ‘ahora me voy a registrar’, eso no pasó. Me fui a mi casa a descansar y me empezaron a buscar. La verdad, nobleza obliga y por eso hicimos una buena campaña. Está claro que aquí hubo un voto más homogéneo”.

—¿Cómo se siente en Morena después de eso?, porque incluso hubo resistencia dentro del partido y al final de cuentas sumó apoyo…

“Seguramente todavía puede haber alguna inconformidad, pero en las democracias es natural. Veamos cómo quedó el estado, un estado muy repartido y plural. Esa es la nueva historia de nuestro país, pero yo bien agradecido con Morena, puesto para poner en alto el nombre de la Cuarta Transformación en Ciudad Juárez. Con trabajo, con ganas, echados para adelante, con gestión vamos a meterle todo para salir adelante”.

—La ciudad enfrenta problemas grandes en materia de déficits, ¿es posible sacarla adelante en tres años?

“Es posible iniciar la transformación y que se note un cambio en tres años. Resolver todo en tres años es imposible, absolutamente imposible, pero se puede ver en tres años el avance, el rescate de los espacios públicos, en las calles, el alumbrado. Abatir el rezago histórico no se puede en tres años, pero si llegamos poniendo el ejemplo con mucho trabajo, estoy seguro que van a empezar a sumarse juarenses. Vamos a ir cambiando el rostro a Juárez”.

—¿Qué tipo de colaboradores va a reunir en su gabinete?, ¿ya lo tiene definido?

“No, estoy empezando apenas a definir; ya hay algunos espacios que más o menos, faltan muchos. Quiero conocer bien el organigrama de la Presidencia municipal. Nunca me ha gustado, nunca lo he hecho, dicen que para comerse el caldo de pollo hay que tener el pollo primero. Siempre he dicho, ganando lo revisamos, y en este caso así va a ser. Lo que sí puedo decir es que van a ser perfiles que conozcan la materia en que se les va a responsabilizar”.

—¿Ya tiene un análisis de estos perfiles?

“Más o menos, pero nada, no tengo por decir un cargo con los probables nombres. Ya mañana empiezo a hurgar y buscar información”.

—¿Cuál es el seguimiento que le va a dar a la segunda ruta troncal ahora como presidente electo?

“Primero, hay que solicitar de manera formal una auditoría al fideicomiso de los puentes. Yo considero que fue criminal lo que hicieron en todo, pero particularmente en la 16 de Septiembre y en la Gómez Morín. Iniciar algo que no vas a terminar para gastarte el dinero, yo pienso que es corrupción. Mañana tengo una reunión con los abogados; no sé si a título personal o bien ya como Ayuntamiento proponérselo al Honorable Cabildo: una investigación a Javier Corral y a Sergio Madero.

Yo creo que hay un tema de corrupción muy grave. Que lo que quisieron fue soltar las obras, ya no digo de la Paseo Triunfo, sino de la Gómez y de la 16, para agarrar los moches de los anticipos. Eso, y luego que se investigue la construcción del edificio que costó 70 millones de pesos en el puente Zaragoza. La ciudad hecha garras y los señores se construyeron un edificio… eso es no tener vergüenza. Como ciudadano o como presidente electo o como senador, lo voy a revisar, pero sí voy a presentar una solicitud de auditoría”.

—¿Qué opina del manejo del Municipio en cuanto al comodato que se dio de ‘Los Hoyos’ para la construcción del centro de convenciones?

“Voy a ser totalmente honesto y me da mucha pena decir esto, pero no sé. Yo le pedí al alcalde en funciones copia del proyecto; un amigo me mandó un video, pero un video es un video. Yo necesito ver los documentos. No he obtenido respuesta, y no he querido ser irresponsable en fijar una posición, hasta no conocer el proyecto. Es un tema muy sensible, fue una de las grandes victorias de este país revisar El Chamizal”.

—¿Cómo va a ser su relación con Maru Campos y con el presidente Andrés Manuel López Obrador?

“Yo dije en la campaña que es una obligación del presidente municipal tener una muy buena relación con el Estado y con la Federación, y con la Federación ya la tengo. Es importante para Juárez que el presidente municipal ponga todo su empeño, todo su esfuerzo, en tener una relación de comunicación cercana, en la que, inclusive, por qué no, hacer equipo para sacar adelante a Ciudad Juárez y, de juntos plantearle cosas al presidente de la República”.

—¿Tiene cercanía con el presidente?

“Sí, yo tengo una muy buena relación con el presidente. Creo que él tiene una muy buena opinión mía, espero que sí. Y no sólo con el presidente, está el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, tengo una muy buena relación con Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Con muchas senadoras y con muchos senadores no sólo de Morena, sino de otros partidos. Entonces vamos a echar toda la carne al asador”.

—¿Qué se puede lograr?, pues tenemos un presidente del país que es del mismo partido, lo que deja muchas expectativas…

“Lo que pueden decir, mis paisanas y mis paisanos, es que yo voy a estar tocando la puerta y llevándole proyectos y proyectos al presidente. De hecho ya estamos ahorita buscando qué proyectos existen para ver si hay algún subejercicio en el presupuesto federal, y a ver si podemos jalar algo este año. Pueden tener la seguridad de que va a haber mucho trabajo y de que va a haber mucha gestión.

“Nosotros queremos construir una relación muy estrecha con el Estado, no sólo con la gobernadora virtual, sino con el equipo que ella nombre”.

—Una vez que reciba la constancia de mayoría, ¿qué sigue?

“Voy a México a buscar a Rafael Espino, obviamente al senador Monreal, e inclusive voy también a reunirme con el equipo que tengo allá para decirles las citas que necesitamos ya pensando en Juárez.

“Por ejemplo, tenemos que hablar con el presidente de la CFE porque necesitamos más inversión en Juárez, y eso nos está retrasando, quitando competitividad para jalar a la industria maquiladora de exportación. Ese es un ejemplo de varios, no me voy a esperar a septiembre”.

—¿Y lo primero que hay que hacer una vez que tome posesión en septiembre?

“Primero vamos a hacer foros, en julio y agosto. Vamos a socializar nuestro plan de gobierno, lo vamos a subir a las redes a fines de junio, para que la gente nos diga si lo que se plantea es viable o inviable; tener toda la información para en septiembre no llegar a perder el tiempo.

“En septiembre vamos a revisar las finanzas, yo hice un compromiso de que con lo poquito que nos quedara, fuera del gasto corriente, vamos a recuperar espacios públicos inmediatamente.

Este año tenemos que recuperar varios parques, ponérselos bien. Hay terrenos muy grandes en donde se puede poner una pista de 400 metros. Y preparar el presupuesto de 2022 para ya tener más claridad de qué es lo que vamos a hacer”. (Javier Olmos / El Diario)

