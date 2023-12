Agradece tener empleo, pero conserva su sueño americano

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Alexis Dore salió hace dos meses de Guinea en busca de una mejor oportunidad de vida, y eligió Ciudad Juárez para llegar a Estados Unidos porque escuchó que aquí se puede trabajar y vivir bien, narró el guardia de seguridad del Centro de Salud Todos Somos Mexicanos.

Alexis tiene 29 años de edad, es ingeniero minero, su lengua materna es el francés, pero también habla y escribe inglés, portugués y en Juárez está aprendiendo el español; sin embargo, en su país no pudo encontrar trabajo para mantener a su hijo de tres años de edad, a quien dejó con su mamá en África mientras él busca llegar a Nueva York.

“Yo estoy esperando una cita en la aplicación CBP One –para ingresar de manera regular a Estados Unidos-, la verdad yo estoy trabajando gracias a Dios y esperando si voy a cruzar o no, sino para ver si voy a hacer una vida aquí, porque creo que con un buen trabajo se puede vivir bien”, comentó.

Relató que su travesía comenzó en su ciudad natal, Conakri, la capital de Guinea, de donde viajó en avión 8 mil 701 kilómetros hasta Guatemala, para luego continuar con su viaje de 3 mil 073 kilómetros por carretera hasta esta frontera.

“La verdad -no había escuchado hablar de Ciudad Juárez-, cuando llegué a México supe de Juárez, que había trabajo, que se podía vivir bien, y vine para acá; vengo solo, mi familia está en Guinea”, contó quien al llegar a la ciudad buscó ayuda en un albergue, en donde fue apoyado para conseguir trabajo como guardia de seguridad.

Aunque cruzar México fue difícil y su familia le pregunta que cuándo va a regresar, Alexis confía en que sus sacrificios valdrán la pena porque en Guinea “es difícil tener trabajo”.

En Juárez “no fue difícil para mí, no voy a mentir, gracias a Dios fue fácil, entré hoy a Juárez y al otro día conseguí trabajo aquí en el centro de salud y estoy bien gracias a Dios, todo mundo me trata bien”, relató quien trabaja de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. “Para mí es bueno Juárez, porque lo que me preocupa es trabajar. Yo estoy en busca de una mejor vida para mi familia”, destacó.

Mientras espera una cita para ingresar a Estados Unidos en la “tómbola” de CBP One, Alexis le pide a Dios permanecer en México trabajando.

Con el fin de llegar a Estados Unidos, extranjeros de Europa, Asia y África han arribado en los últimos meses a la ciudad a bordo de los trenes de carga, camiones de pasajeros y vía área.

Autoridades de Ciudad Juárez y El Paso han detectado a migrantes provenientes de países como China, Congo, India, Guinea, Senegal, Sierra Leona, Angola, Mauritania, Birmania y Filipinas, nacionalidades que regularmente utilizan otras rutas para llegar a Estados Unidos.