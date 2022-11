Agrava falta de personal médico casos de dengue en Chínipas

Archivo/El Diario

Ante la presencia de 28 casos de dengue en Chínipas; Nora Ileana Villa Baca quien actualmente trabaja en la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico, refirió que es importante revisar cómo se encuentra la salud pública en aquella región pero además, tomar en cuenta que, la falta de personal capacitado en salud, ya sea en médico o enfermería, podría agravar el problema.

“Esto del dengue, no tiene nada más que ver con lo que es la salud pública o el cuidado que se tenga a nivel de la zona para evitar que te piquen los mosquitos; si a esto le agregamos el problema que tenemos de la falta de personal capacitado en salud, ya sea médico o enfermería y el que muchas veces los recursos no llegan como deberían, pues la atención, el diagnóstico y el tratamiento de estas personas se vuelve más complicado”, expresó la médica.

Así mismo, Nora Ileana refirió que las infecciones por picaduras de mosquitos traen consigo síntomas como fiebre alta, sarpullido, así como dolor en os músculos y en las articulaciones y que al tratarse de una enfermedad viral no existe un tratamiento específico para atenderlo.

De igual manera, la médica dijo que mucha de la responsabilidad recae también en la población sobre todo en esa zona; practicar el autocuidado tapando los recipientes que tengan agua para evitar que lleguen los mosquitos y depositen sus huevecillos.

“No sólo se necesita la fumigación, a fin de cuentas no solamente afecta a los mosquitos si no a muchos otros insectos que son benéficos para los escosistemas de las regiones; entonces, la prevención que se puede hacer desde el hogar, es vigilando las condiciones; cuidar que no se acumule el agua y que si veo que hay un recipiente con mosquitos al interior desecharla; no digo que sea culpa de las personas sino que, hay que autocuidarse también y no dejar todo al gobierno”.

En el 2021, el Estado de Chihuahua se colocó como una de las seis entidades a nivel nacional que estuvieron libres de dengue; sin embargo, este virus está de regreso y es que de enero a la fecha; en el municipio de Chínipas se contabilizaron 28 casos.

Lo anterior, fue dado a conocer por la Secretaría de Salud quien informó que, en personas de 25 a 44 años se registraron 11 casos; ocho en jóvenes de 15 a 24; cinco en un rango de edad de 45 a 64; tres casos en niños de 5 a 14 años y sólo uno en adultos mayores de 65 y más.