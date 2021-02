Agricultores aseguran que no dejarán las instalaciones de La Boquilla

En una rueda de prensa por parte de los agricultores, desde las instalaciones de la presa La Boquilla, dieron a conocer algunos datos y problemáticas a las que se enfrentan por la poca agua de las presas de Chihuahua.

Hablaron de una serie de datos técnicos sobre los niveles de agua, los afluentes, el pago del Tratado y un breve recuento de los hechos que se han dado a lo largo de la lucha en defensa del agua. Y enfatizaron en que no hay nada que impida que se inicie el ciclo agrícola, pues ellos no impiden nada, solo resguardan.

"No hay impedimento para que Conagua haga sus labores y se puede constatar, incluso alguno de los medios realizó un recorrido para verificar esa información. Nosotros no estamos hostigando al presero, ni impedimos que se opere", agregó un productor agrícola.

Explicaron que respetan las posturas y gestiones de los presidentes de módulos de riego y demás dirigentes, pero no coinciden en que entregar la presa sea la opción para reestablecer relaciones con Conagua, por ello consideran indispensable seguir montando guardias en la presa La Boquilla.

"¿Por qué nosotros nos aferramos a cuidar esa agua? Por que la tenemos concesionada por parte del gobierno federal, por eso no sentimos dueños de esa agua", dijo uno de los agricultores.

También expresaron su total desconfianza hacia el gobierno federal, pues sus actos han afectado en múltiples dimensiones a los agricultores, ya que incluso se ha intentado detener a dirigentes como Andrés Valles, hay tres presos políticos y el asesinato de Jessica Silva no se ha resuelto.

"Tenemos temor a que en el momento que nos salgamos de aquí, el gobierno federal refuerce el perímetro de la presa con la Guardia Nacional y no podríamos volver a entrar. No vale la pena arriesgar la poca agua que recatamos por unos supuestos apoyos que no se han dado desde hace mucho tiempo", puntualizaron.