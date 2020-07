Agricultores ganan demanda vs aseguradora

Foto ilustrativa

Delicias– Fernando Villanueva y 47 productores informaron que dieron a conocer el fraude del Fondo de Aseguramiento Agropecuario “El Trébol”, para que otras personas no caigan en engaños y pierdan su patrimonio.

Exhortaron a otros agricultores que se hayan visto afectados por el citado fondo, a denunciar irregularidades ante las autoridades competentes.

Villanueva señaló que la demanda contra el mencionado fondo se ganó, y este tendrá que pagar la cantidad de 26 millones de pesos a él y los demás afectados pero como no han recibido respuesta, temen que “El Trébol” se declare en quiebra o mueva dinero con engaños, por eso también buscan a una persona que los apoye para obtener ayuda de cómo actuar para que se solucione este problema que inició en el 2014.

En la demanda se incluyen documentos que están certificados por notario público y que fueron escritos por cada afectado para dejar evidencia del daño que sufrieron sus cultivos, un daño que el Fondo de Aseguramiento “El Trébol” se negó a pagar en su momento y que no ha respondido en la actualidad.

“Esa compañía, ese fondo sigue trabajando y no es justo que engañe a las personas que con mucho esfuerzo han formado su patrimonio.

Por eso queremos que los demás agricultores se den cuenta de cómo actúa, para que no aseguren sus cultivos con “El Trébol”, enfatizó.

Las instalaciones de esta empresa se ubican en la calle Séptima y avenida Quinta norte, número 413.

Su forma de trabajo consiste en asegurar 26 mil pesos por hectárea menos el 10 por ciento de deducible, contra exceso de humedad, inundaciones, falta de piso, granizo, incendio, onda cálida, plagas, bajas temperaturas y otros fenómenos.

El entrevistado señaló que el “El Trébol” no asegura el 100 por ciento de la superficie con Agroesemex, lo hace en un porcentaje cercano al 20 ó 30 por ciento y cuando hay exceso de pérdida, por eso son insuficientes los pagos y no deja evidencia, porque cuando acuden los representantes del fondo a verificar los sembradíos no dejan hojas ni documentos firmados, para que no exista evidencia de su revisión.

“Tratan de no dejar rastro de negligencia y darle largas a la gente, para que ya no procedan las demandas”, concluyó.