Agua de Chihuahua, entre las más caras

Ciudad Juárez.- Chihuahua es el cuarto estado en el país con el mayor costo del servicio de agua potable per cápita, con un promedio de mil 102 pesos al mes, de acuerdo con los resultados del estudio Cobro por el Derecho al Uso y Aprovechamiento del Agua: Mapeo de Recursos, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Por ejemplo, el monto recaudado por el derecho por el suministro de agua per cápita va desde 70 pesos en Oaxaca, hasta mil 763 pesos en Baja California. En promedio, los gobiernos estatales recaudan 603 pesos per cápita por este concepto a nivel nacional. En Chihuahua se cobra casi el doble.

Incluso, Chihuahua es una de las cinco entidades que más dinero logran recaudar por el cobro del servicio a nivel nacional, indica la gráfica mostrada.

adicionalmente, se identificaron estados que no reportaron programas en materia de agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales municipales, pese a contar con un elevado estrés hídrico. “Cabe resaltar que Baja California, Baja California Sur y Chihuahua son parte de los cinco estados que mayores recursos captan por derechos de agua per cápita. Por lo que, no se están reportando de manera correcta dichos programas o no se están utilizando los recursos por derechos de agua en este tipo de programas”, señaló el CIEP.

En comparación con los demás recursos, esta es la tercera fuente de ingresos más importante para los gobiernos locales, por detrás de los derechos, que representan en promedio el 24.3 por ciento y los impuestos, con el 36.2 por ciento, destaca.

“Con el fin de asegurar el abastecimiento del agua para las generaciones futuras, es importante que se destinen los recursos necesarios para política pública en materia de recursos hídricos. La relevancia del tema se incrementa dada la situación de estrés hídrico que sufren 11 entidades en la actualidad, que se estima, aumentarán a 20 en el año 2050”, advierte el organismo.

El CIEP también destaca que la aplicación de programas en materia de agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales no se implementan en entidades con alto estrés hídrico, aunque son las que más recaudan per cápita por el derecho de agua, concluye el organismo.

Actualmente, sólo el 58 por ciento de la población tiene acceso a agua diariamente en su domicilio con saneamiento básico mejorado, mientras que el 14 ciento de la población recibe agua 24 horas al día.