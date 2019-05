Aguardan en Congreso por proyecto de 'Juárez Iluminado'

Chihuahua.- El líder de la bancada del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso, Misael Máynez Cano declaró que no es prudente y oportuno pronunciarse si están a favor o en contra del proyecto "Juárez Iluminado", que aprobó ayer el Cabildo fronterizo.

"Nosotros estamos a la espera del documento, por lo que no sería oportuno decir si estamos a favor en contra. Sería sesgado porque no tenemos la información completa", expresó.

El legislador juarense dijo que llamarán al Ayuntamiento a que explique todo el proyecto con información técnica y financiera que hagan viable el mismo.

Nosotros vamos hacer un diagnóstico serio para definir si estamos a favor o en contra, puntualizó.

En la reunión que se espera hoy del alcalde juarense Armando Cabada con la fracción de Morena en el piso 18 de la Torre Legislativa, no están invitados los legisladores del PES.