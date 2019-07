Al borde del colapso, Centro de Justicia Federal

Ciudad Juárez— A ocho meses de haber iniciado operaciones, el Centro de Justicia Penal Federal instalado en Ciudad Juárez está al borde del colapso debido a que sólo tiene una sala habilitada, tanto para las primeras fases del proceso como juicios orales, lo que provoca que a diario las audiencias se retrasen horas, denunciaron integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez.

Mario Espinoza Simental, presidente de la asociación, indicó que sí existe la infraestructura para abrir más salas pero el Consejo de la Judicatura Federal no ha dado la autorización para que sean utilizadas.

“El sistema de justicia penal federal se está colapsando por decisiones equivocadas del Consejo de la Judicatura Federal que sólo autorizó el funcionamiento de una sala, ahí se tienen que llevar a cabo todas las audiencias aun y cuando hay tres jueces y una gran demanda de diligencias”, expuso.

“Recordemos que en Ciudad Juárez se concentra la comisión de muchos delitos del orden federal. Se trata de decisiones centralistas, tomadas desde el escritorio sin conocer la realidad de Ciudad Juárez”, reclamó.

El litigante indicó que el miércoles de la semana pasada sostuvieron una reunión con el juez Luis Benítez Alcántara, quien también tiene funciones de administrador, para solicitar la apertura de otra sala, y él les informó que esa petición ya fue planteada y aunque se autorizó, posteriormente el Consejo de la Judicatura la canceló.

Espinoza explicó que a partir de la reforma al Artículo 19 de la Constitución, en abril pasado –que aumenta el número de delitos en los que se debe imponer la prisión preventiva de oficio, y en materia federal concretamente el mayor impacto es la portación y posesión de armas de fuego–, ha incrementado el número de control de detención y ha obligado a trabajar de noche e incluso de madrugada.

“Es increíble tener que esperar horas para el desarrollo de las audiencias, pues las fijan a las 11 ó 12 del día y se vienen realizado a las 2:00 ó 3:00 de la tarde si bien nos va, porque se van ‘colgando’ una tras otras y los retrasos son de unas cuatro horas. Tenemos conocimiento de audiencias que se terminan a las 5:00 de la mañana. Ya iniciaron juicios orales, estos son continuos, llevan horas y días, y con una sola sala resulta imposible atender la demanda”, expuso.

El estacionamiento es otro problema, refirió Espinoza al explicar que a los abogados particulares y al público en general no se les permite utilizar los cajones con que cuentan el Centro de Justicia y se ven obligados a usar los espacios de los establecimientos aledaños en donde ya se ha registrado el robo y desmantelamiento de vehículos propiedad de los abogados.

Es tal la crisis que hasta se registró el atropello de un litigante que se estacionó frente al edificio y al cruzar la avenida Tecnológico fue alcanzado por un vehículo.

“Hicimos un recorrido en el estacionamiento del Centro de Justicia Penal y pudimos observar que se usa como al 30 por ciento, ni la mitad se ocupa. Pero a los defensores y a los usuarios no se nos permite utilizar ese estacionamiento y alrededor del edificio no hay cajones, nos obligan a usar los espacios de las tiendas donde ya se registraron robos: a una compañera le desmantelaron su camioneta de reciente modelo, a otro abogado que se estacionó enfrente lo atropellaron. Está mal la situación, el edificio construido con recursos públicos no está funcionando como debe de ser”, reclamó.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación el edificio construido en la avenida Tecnológico junto a los juzgados de Distrito y cerca de la calle Pedro Rosales de León, comenzó a ser utilizado en octubre del año pasado, cuenta con seis mil 396 metros cuadrados de construcción y tres jueces especializados en el sistema penal acusatorio.

La jurisdicción territorial de los juzgadores del Centro comprende los municipios de Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Praxedis G. Guerrero.

En el esquema nacional, Chihuahua se ubica en la cuarta etapa en la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, junto con Chiapas, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala. En nuestra entidad el primer Centro de Justicia se construyó en la capital del estado y a esa ciudad se trasladaban todos los procesos penales correspondientes a Ciudad Juárez.

De noviembre del 2014 a junio del 2019 en Chihuahua se iniciaron tres mil 076 causas penales, en promedio 1.85 por día y en Juárez, en el tiempo que lleva en operaciones el Centro de Justicia Penal Federal 701 causas, de acuerdo con los datos publicados en la página del Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/reformas/#Operacion-ingresosNSJP.

