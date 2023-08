Alarmante, la llegada de migrantes: Iglesia

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Un grupo de venezolanos espera para entrar al comedor

Ciudad Juárez.- Como una situación alarmante catalogó el vicario de Catedral, Arturo Martínez Hernández, la llegada de migrantes en el ferrocarril a esta frontera.

El sacerdote dijo en entrevista a este medio, que la prioridad es proveer de alimentación a los migrantes.

“Es una situación alarmante, sobre todo con el cuidado que se debe tener sobre ellos… cuando andan afuera se ven maltratados por la situación de que están hambrientos y sin un lugarcito dónde descansar, creo que es una situación urgente de atender”, expresó el vicario.

En la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe se ofrece apoyo alimentario a los migrantes, sin embargo, son insuficientes los insumos para atenderlos a todos, agregó el padre Martínez Hernández.

“Entiendo que por ser migrantes batallan, pero creo que tenemos que ayudarlos, ser más humanos con ellos, la Catedral tiene esta ayuda de alimentos, pero muchas de las veces no es suficiente, y cuando hablo de que no es suficiente es que no tenemos tampoco mucho para ellos, como también es insuficiente el lugar para atenderlos”, dijo el sacerdote.

Expuso que el comedor abre de lunes a viernes, y se les brinda desayuno y comida, pero los fines de semana buscan comida en otros lugares.

“Los fines de semana andan buscando alimento porque no hay, es una situación que nos rebasa porque no alcanzan todos, se han llegado a atender aquí hasta 700 migrantes diarios, y muchas de las veces les damos un panecito cuando queda para darles a todos, y es en las posibilidades que la Catedral tiene, porque esta ayuda viene de la misma gente de la iglesia que aportan con sus donativos para que subsistan estos comedores”, expuso el vicario.

El sacerdote estimó que actualmente proporcionan dos comidas a 120 personas, ya que con la entrada del Título 8 disminuyó la afluencia, a diferencia de hace unos meses que hubo una caravana de haitianos y cubanos, pero actualmente, son más los migrantes procedentes de Venezuela los que se atienden en el recinto religioso.

Según el Título 8, las personas y familias que ingresen sin autorización estarán sujetas a expulsión y podrán ser devueltos a su país de origen.

Mencionó que necesitan donaciones de la comunidad para proveerles de comida y calzado.

“Aquí están las hermanitas Siervas de los Pobres, junto con otro cuerpo de servidores que lo hacen sin fines de lucro, tratan de ayudar y mitigar el dolor del migrante, por eso pedimos ayuda a la comunidad. Aquí en la Catedral necesitamos alimentos, hubo un momento en que arreció el frío y les ayudábamos con tenis, pero ahorita llegan con sus huaraches, y aquí es imposible andar porque se les queman los pies”, agregó el sacerdote.

Los interesados pueden llevar sus donaciones de materia prima, ropa y calzado a la Catedral de Ciudad Juárez, mencionó el vicario.

“Desde el inicio de la migración ya sabíamos que era una situación a la que íbamos a llegar, yo recuerdo que en su momento eran muchos migrantes pidiendo, por eso es muy importante que la sociedad siga ayudando en los comedores porque ellos piden para comer, y si nosotros apoyamos a los comedores ellos también saben a dónde llegar, para que también los migrantes no estén pidiéndoles en la calle y llegue ese hartazgo de la gente cuando están en los cruceros”, abundó el padre Martínez.

El pasado sábado arribaron a la frontera 500 migrantes provenientes de Ecuador, Venezuela y Nicaragua en un tren de carga que se observó cerca de las calle Noruega cruce con el Eje Vial Juan Gabriel.