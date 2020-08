Alcalde de Cuauhtémoc 'truena' contra el IMSS  por mala atención

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Cuauhtémoc, Chih.– Luego de quejas de mala atención y la no aplicación de pruebas a empleados de Presidencia Municipal con síntomas de Covid-19, el alcalde de Cuauhtémoc, Romeo Antonio Morales Esponda, arremetió en contra de la clínica 16 del IMSS y acusó que no se están aplicando exámenes de coronavirus y muere gente sin diagnostico. Asimismo amagó con no pagar cuotas hasta que se mejore servicio.

“Hay brotes de Covid-19 y el IMSS no ha hecho nada, por que no tienen pruebas y están mandando a la gente a su casa con la incertidumbre. Se muere gente en área de coronavirus sin diagnóstico y así se queda” declaró el edil.

En un caso particular de la Presidencia Municipal, el edil manifestó que han mandado al menos a 9 colaboradores, 3 de seguridad pública y 6 de desarrollo social, con síntomas de Covid-19 a atenderse en la clínica local del Instituto Mexicano del Seguro Social, y denunció que los han tenido largas horas bajo el sol y con síntomas respiratorios esperando al recibir atención, además a seis de ellos los mandaron a su casa sin realizarle pruebas rápidas o de laboratorio, por lo que la presidencia decidió que se aíslen aún sin exámenes.

Romeo Morales aseguró que es una situación recurrente y que están sufriendo los derechohabientes en general del municipio de Cuauhtémoc, y no solamente en la contingencia por coronavirus, también en otras necesidades de la población.

“¿Porque no hay pruebas, que está pasando? esto es una situación muy delicada”, recalcó el Presidente Municipal, quién hizo un llamado a la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social a que tome cartas en el asunto y haga las previsiones necesarias para atender la contingencia sanitaria, que aseguró, está pegando de manera fuerte en el municipio de Cuauhtémoc.

Asimismo, hizo un llamado enérgico a la titular de la clínica local del IMSS, Gabriela Batres, para que hagan lo necesario y que la clínica funcione de manera correcta en Cuauhtémoc, de lo contrario, por parte de la presidencia municipal van a dejar de pagar las cuotas patronales.