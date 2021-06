Alcalde electo de Delicias está de luto

Delicias.- La señora Carmen Guaderrama Portillo, madre de la señora Alma Rosa Limas Guaderrama, esposa del alcalde electo Jesús Valenciano García, falleció hoy viernes por la mañana en esta ciudad.

Su cuerpo está siendo velado desde las 17 horas en el velatorio municipal de la vecina población de Rosales, estando los servicios funerarios pendientes para el día de mañana.

En sus redes sociales, el ingeniero Jesús Valenciano hizo extensivo el pesar que embarga a la familia ante el sensible fallecimiento de su suegra.

“ En casa hay tristeza por el fallecimiento de mi suegra, la señora Carmen Guaderrama Portillo. Ella va a permanecer en el recuerdo como la madre y esposa excepcional que fue; como la abuela atenta y cariñosa que siempre estuvo al pendiente de todos sus nietos. Como una gran ciudadana y un extraordinario ser humano.

De mi parte queda mi agradecimiento eterno por tanto y por todo.

Aquí estamos con Alma Rosa, mi esposa; y con mis hijos. Con toda la familia, en oración.

Descanse en Paz

“Padre, tu me los diste, y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la creación del mundo”.

Las manifestaciones de solidaridad de familiares y amigos se hicieron presentes desde temprana hora.

Descanse en paz.