Alerta Policía Municipal sobre robos en cajeros automáticos

Cuauhtémoc, Chih.- La Policía Municipal a través del Mando Único, emitió una alerta a la comunidad para evitar que sean víctimas de delito, ya que se detectó que están utilizando objetos (reglas) para bloquear la salida de dinero en los cajeros automáticos.

A las 22:47 horas del 15 de diciembre, en el kilómetro 7 del Corredor Comercial, en donde se ubica el cajero automático de la empresa Banorte, dos personas solicitaron la presencia de las autoridades ya que habían acudido a realizar retiros, cada uno por su cuenta, pero la máquina no les había entregado el dinero.

En el lugar, entrevistaron a dos ciudadanos, uno de 42 años y otro de 29 años de edad, ambos dijeron que momentos antes habían realizado la transacción para retirar efectivo.

Los agentes procedieron a revisar el aparato y detectaron que tenía una tapa sobrepuesta y al ser retirada estaba el dinero que previamente se había retirado.

4 mil 700 y 6 mil 100 pesos, haciendo la entrega correspondiente a los afectados.

La Policía Municipal y Mando Único alertan a la población para que al acudir a los cajeros tome en cuenta las siguientes recomendaciones:

Vaya acompañado de alguien de confianza; no permita que nadie ingrese cuando usted esté retirando el efectivo; si el equipo no le entrega el dinero, no se retire del lugar y marque de inmediato al 911.