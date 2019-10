Alerta Profeco por ‘falsa’ carne para hamburguesas

Chihuahua.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que 13 de 35 marcas de carne para preparar hamburguesas no presentan información veraz a los consumidores ya que no comprueban los ingredientes cárnicos que ostentan arrachera, sirloin, rib eye o tocino.

Al comprar carne para preparar hamburguesas, la Profeco recomiendo leer la etiqueta, ya que algunas hamburguesas adicionan soya que es un alérgeno, estos productos deben ostentar la leyenda “contiene soya”. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa los resultados del estudio de calidad que realizó a 35 marcas de carne para preparar hamburguesa.

Informó que del 14 de junio al 10 de julio del presente año, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó 3 mil 186 pruebas a los productos, analizando la calidad sanitaria, aporte nutrimental, costo, ingredientes e información en la etiqueta.

Entre los principales resultados obtenidos, se encontró que productos como Pilgrim’s Hamburguesas de Pechuga de Pollo, declara ser pechuga de pollo, pero contiene también piel de pollo y Del Día Hamburguesas de Pollo, señala como primer ingrediente el pollo, pero la piel de esa ave.

Por tal motivo, la Profeco inició procedimientos por infracciones a la ley a estas dos marcas distribuidoras de carne de hamburguesa.

Asimismo se encontró que las marcas que ostentan, pero no comprueban que los ingredientes cárnicos son de arrachera, sirloin, rib eye o tocino son American Beef Steak “Arrachera”, Bachoco Trosi Hamburguesa Arrachera, Bachoco Trosi Hamburguesa Sirloin, Great Value “Sirloin”, Great Value “Arrachera” y Marketside “Ribe Eye”.

También incurren en es los productos Marketside “Tocino”, Marketside “Arrachera”, Golden Sirloin Crown Burger, Valley Foods “Sirloin” y Valley Foods “Arrachera”.

Finalmente la Profeco reiteró la exhortación de que, al momento de comprar carne para preparar hamburguesas, se lea la etiqueta, ya que algunas hamburguesas adicionan soya que es un alérgeno, estos productos deben ostentar la leyenda “contiene soya”.





