Alertan artesanos oaxaqueños por fraude en expo en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Empresarios del municipio de Mitla en el estado de Oaxaca, que tradicionalmente se instalan en temporada de verano en la plaza principal, alertaron a la población en general por un grupo de artesanos, de la Cdmx, que mencionan ser de Oaxaca y que gozan de la exclusividad para instalarse en el primer cuadro de la ciudad.

A pesar de ser un tema que no ha tenido la aprobación del Ayuntamiento, órgano que da su anuencia para su instalación en la ciudad, ya se menciona por parte de los artesanos que hay un fallo que ya permitió la instalación en la plaza principal, a cambio del pago de 200 mil pesos en favor del Dif municipal.

Al respecto, Adán Oliveira, artesano del municipio de Mitla ya radicado en Cuauhtémoc, destacó que no existe inconveniente en que otros grupos de artesanos de Oaxaca lleguen a esta ciudad a mostrar la riqueza cultural de su estado de origen a través de la gastronomía, la vestimenta, la nieve de garrafa, los dulces y demás artículos que se comercializan año con año en la ciudad.

Sin embargo, alertó que entre los grupos de artesanos oaxaqueños que recorren el país, el grupo presuntamente autorizado, es reconocido por ofrecer mezcal que no está reconocido por los mezcaleros de Oaxaca, además de no buscar la transmisión de la cultura oaxaqueña, por no conocerla al ser oriundos y radicados en la Cdmx.

Finalmente, mencionaron que como grupo, propusieron un apoyo para el Dif de 50 mil pesos que aún garantiza una ganancia para los artesanos que pagan hospedaje y alimentación en esta ciudad, contrario a los 200 mil pesos que ofreció el grupo contrario, que adelantaron difícilmente garantizarán esa cifra de apoyo, al tener una baja afluencia de personas que visitan en esta temporada, la plaza principal.