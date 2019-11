Alertan en Juárez contra calentones improvisados

Ciudad Juárez— Durante la temporada invernal es común que personas que viven principalmente en colonias ubicadas en la periferia de la ciudad improvisen calentones, que ponen en riesgo su vida.

Asadores, anafres, calentones elaborados de tambos viejos y de aluminio, y hasta fogatas son los artefactos utilizados por personas de escasos recursos para mitigar el frío, dijo el titular de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.

“Es común que con el uso de anafres o asadores sucedan accidentes, sobre todo cuando se encierran en la vivienda hay un consumo excesivo de oxígeno y aire y es como resultan los problemas de intoxicación”, añadió el funcionario.

“Muchos de ellos utilizan asadores con carbón y anafres, que no son recomendables; también las estufas las hacen funcionar como calentones, las dejan prendidas durante la mayor parte del día, ésas también hay que apagarlas”, explicó el titular de Protección Civil.

Dijo que aunque se tengan calentadores eléctricos por la noche se deben apagar para evitar problemas de intoxicación o perdidas de vidas.

“Sabemos que sobretodo en la periferia usa calentones de leña y esto todavía con su tiro de monóxido no tiene muchos problemas, nada más hay que abrir 12 centímetros de la ventana como cuando se utilizan los aparatos de gas para que haya reposición de oxígeno, y los de gas hay que revisar que no haya fuga y debe de dársele mantenimiento para que funcionen correctamente la flama debe ser azul y así no habrá problema”, dijo Matamoros Barraza.

Agregó que los calentones de leña hechos con tambos deben estar bien instalados para su mejor funcionamiento.

Mencionó que se debe evitar sobrecargar de leña, introducir zapatos, plástico, material inflamable o recipientes en los que se haya quedado algún residuo.

De acuerdo con el titular de la dependencia, durante esta temporada se ha acudido a 70 escuelas para verificar los aparatos que usan de gas LP, pero aún esperan a la ciudadanía para que vaya a revisar sus calentones.