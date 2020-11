Alertan en Parral por fraude en renta de casas

El Diario

Hidalgo del Parral.- Una nueva modalidad de fraude se hace presente a través de las redes sociales, donde una persona ofrece en renta una vivienda en esta ciudad y para apartarla pide un depósito, con el “compromiso” que en cuanto llegue de viaje, normalmente al día siguiente del depósito, hará entrega de la propiedad en caso de que acepten.

De acuerdo con las publicaciones, los defraudadores ofrecen casas en renta en un precio accesible que va desde los mil 800 pesos mensuales y tras el famoso “tengo ya varios interesados, si gusta deposíteme para apartar y en cuanto llegue le muestro la propiedad”, pueden lograr que alguien acepte el trato.

Una vez realizado el depósito los incautos son bloqueados y con ello pierden el dinero depositado.

Los defraudadores trabajan a través de diferentes perfiles falsos, tanto de mujeres como de hombres.

Este sistema había sido ya detectado meses atrás tanto en Parral como en Chihuahua capital, y también fue denunciado a través de las redes sociales por personas que fueron engañadas.

El mensaje en redes o sociales es el siguiente:

“Tengan cuidado con las casas en renta. Hay muchos buscando casa yo ya tengo más de 1 mes y esta persona ya se ha publicado 2 veces y quiere k le deposite uno para apartarnos la casa no depositen aún y que nos urja no hay k depositar la persona dice k mañana k llegue del viaje para k la vean, pero si uno le deposita aparta la casa. Son mentiras es estafa y blokeo y borro el msj k me mando la calle es. Ignacio Allende es una casa blanca con cochera.

Se hace llamar por diferentes nombres la primera vez k yo vi la publicación era un hombre y ahora una mujer y dice k le acaba de desocupar pero ase ni un mes k la estaba rentando apoyémonos todos”.