Alertan fraude en páginas para regularizar ‘chuecos’

El Diario del Noroeste / Un grupo de ciudadanos espera para realizar trámites en la oficina local del Registro Público Vehicular

Nuevo Casas Grandes.- El encargado del módulo del Registro Público Vehicular (Repuve), alertó a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera con número de serie cuyo registro inicie con letra, que no se dejen engañar por páginas fraudulentas que ofrecen tramitar su regularización, ya que el proceso aún no está vigente.

César Guillermo Márquez Villa, encargado de la oficina en Nuevo Casas Grandes, señaló que con la declaración de que se van a contemplar también estos vehículos, se han dado cuenta que páginas apócrifas están comenzando a defraudar a los propietarios.

En este sentido, Márquez Villa lanzó la alerta a la ciudadanía para no hacer caso de ninguna página que ofrezca regularizar los “chuecos” cuya serie inicie con letra, pues a la fecha no se ha activado el sistema para agenda citas.

De manera reiterada, estafadores usan páginas para hacer creer a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera que les pueden programar una cita para nacionalizar su auto “chueco”, lo que resulta falso.“Aún no está habilitado el sistema para realizar trámite de importación para vehículos cuyo número de serie inicia con letra, por lo tanto no es posible generar las citas todavía.

También hacemos énfasis en que actualmente no existe otro método de pago más que directamente en caja del banco. No se paga en Oxxo, no se hacen transferencias ni pagos en cajero. Evite ser víctima de fraude”, alertó el encargado de Repuve.

Para cualquier aclaración, el funcionario indicó que se pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 636-124-44-20 para dudas y consultas, o incluso en el caso de asesoría directa, los interesados pueden acudir a la oficina local de Repuve que se ubica en la planta alta de Recaudación de Rentas, en la avenida 5 de Mayo casi esquina con la avenida Abraham González de la zona Centro.

